До Білорусі прилетіли два російські винищувачі МіГ-31К, які можуть запускати «кинджали» — «Беларускі Гаюн»
Сьогодні, 15:15
За два дні до Білорусі прилетіли два російські винищувачі-перехоплювачі дальньої дії МіГ-31К ЗС рф. З таких літаків можна запускати ракети «Кинджал».
Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн», пише Громадське.
Як зазначається, обидва літаки 9 та 10 жовтня приземлилися на аеродромі «Мачулищі». До того винищувачів типу МіГ-31К ВКС рф не було в Білорусі останні 1,5 року — з 6 квітня 2023 року.
За оцінками західних аналітиків, загальна кількість МіГ-31К у росії не перевищує 24 одиниць (хоча є і менш оптимістична оцінка — до 12 одиниць).
У серпні військові Головного управління розвідки атакували аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області росії, де, зокрема, базувалися літаки МІГ-31К/И. Наші співрозмовники у розвідці стверджували, що тоді було знищено один літак МІГ-31К/И, а ще 6 — пошкоджено.
Зазначимо, винищувачі МіГ-31К можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» і здатні запускати їх на відстані 2000 км.
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Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн», пише Громадське.
Як зазначається, обидва літаки 9 та 10 жовтня приземлилися на аеродромі «Мачулищі». До того винищувачів типу МіГ-31К ВКС рф не було в Білорусі останні 1,5 року — з 6 квітня 2023 року.
За оцінками західних аналітиків, загальна кількість МіГ-31К у росії не перевищує 24 одиниць (хоча є і менш оптимістична оцінка — до 12 одиниць).
У серпні військові Головного управління розвідки атакували аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області росії, де, зокрема, базувалися літаки МІГ-31К/И. Наші співрозмовники у розвідці стверджували, що тоді було знищено один літак МІГ-31К/И, а ще 6 — пошкоджено.
Зазначимо, винищувачі МіГ-31К можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» і здатні запускати їх на відстані 2000 км.
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