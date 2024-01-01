До Білорусі прилетіли два російські винищувачі МіГ-31К, які можуть запускати «кинджали» — «Беларускі Гаюн»

До Білорусі прилетіли два російські винищувачі МіГ-31К, які можуть запускати «кинджали» — «Беларускі Гаюн»
За два дні до Білорусі прилетіли два російські винищувачі-перехоплювачі дальньої дії МіГ-31К ЗС рф. З таких літаків можна запускати ракети «Кинджал».

Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн», пише Громадське.

Як зазначається, обидва літаки 9 та 10 жовтня приземлилися на аеродромі «Мачулищі». До того винищувачів типу МіГ-31К ВКС рф не було в Білорусі останні 1,5 року — з 6 квітня 2023 року.

За оцінками західних аналітиків, загальна кількість МіГ-31К у росії не перевищує 24 одиниць (хоча є і менш оптимістична оцінка — до 12 одиниць).

У серпні військові Головного управління розвідки атакували аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області росії, де, зокрема, базувалися літаки МІГ-31К/И. Наші співрозмовники у розвідці стверджували, що тоді було знищено один літак МІГ-31К/И, а ще 6 — пошкоджено.

Зазначимо, винищувачі МіГ-31К можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» і здатні запускати їх на відстані 2000 км.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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