Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 11 жовтня

Луцьк

Хмарна погода. Дощ. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-14°, вдень 14-16°.

Волинська область

Хмарна погода. Дощ, вдень місцями значний дощ. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 11-16°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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