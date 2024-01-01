Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 11 жовтня



Луцьк



Хмарна погода. Дощ. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 12-14°, вдень 14-16°.



Волинська область



Хмарна погода. Дощ, вдень місцями значний дощ. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 11-16°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода. Дощ. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 12-14°, вдень 14-16°.Хмарна погода. Дощ, вдень місцями значний дощ. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 11-16°.

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