Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 жовтня
Луцьк
Хмарна погода. Дощ. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 12-14°, вдень 14-16°.
Волинська область
Хмарна погода. Дощ, вдень місцями значний дощ. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 11-16°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 жовтня
Луцьк
Хмарна погода. Дощ. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 12-14°, вдень 14-16°.
Волинська область
Хмарна погода. Дощ, вдень місцями значний дощ. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 11-16°.
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