Ковель приєднається до пілотного проєкту з відкриття Центру рекрутингу української армії

Ковель приєднається до пілотного проєкту з відкриття Центру рекрутингу української армії
У Ковелі відкриється Центр рекрутингу української армії. Це пілотний проєкт Міністерства оборони України, покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян на військову службу.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Такі центри відкрили уже у 40 містах України. Вони пропонують понад 10 000 вакансій, серед яких найпопулярніші: водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медики. Туди вже звернулося більше 20 тисяч українців.

"Вірю, що серед нас є активна, відповідальна та комунікативна людина, яка готова працювати на перемогу. Адже війна в країні досі триває і ми маємо працювати в тилу, щоб хлопці та дівчата могли нас захищати на передовій. Шукаємо людину, яка зможе надавати інформацію щодо вакансій, консультувати та супроводжувати кандидата на шляху до призначення на посаду у військовому підрозділі.
Обов'язкова вища освіта (не нижче ступеня бакалавра) та вільне володіння державною мовою. Перевагою буде, якщо ви маєте освіту психолога", - про це йдеться у дописі міського голови.

Якщо ви легко комунікуєте з людьми та хочете працювати на благо країни - зголошуйтеся! Вакансія відкрита на базі Ковельського ЦНАПу.

Звертатися можна на гарячу лінію міського голови – 0 800 219 019, а також у відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи – (03352) 7-16-20.

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Теги: Україна, війна, Центр рекрутингу української армії, Ковель
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