Міністр оборони України повідомив про «гарні новини» щодо далекобійної зброї





Є також "гарні новини" щодо далекобійної зброї. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про це після зустрічі з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі, - пише



"До кінця року на фронті зʼявиться більше артилерійських систем AS-90. Також маємо добрі новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем - ворог відчує це на полі бою", - сказав Умєров.



Умєров сказав, що Велика Британія діє на випередження. Вона надає Україні необхідні боєприпаси: артилерійські, мінометні, снаряди для протиповітряної оборони та протитанкові міни. За словами Умєрова, це приклад для інших союзників України.



Київ і Лондон домовилися щодо фінансування першочергових потреб Сил оборони коштом заморожених російських активів. Міністри оборони обговорили питання інвестицій в оборонну промисловість України та план перемоги президента Володимира Зеленського.



Україна зараз не має дозволу бити по території РФ західною зброєю. Рішення Сполучених Штатів буде дуже важливим, бо всі союзники дивляться саме на нього, заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, Україна має плани атакувати бази, які використовуються для бомбардувань України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні до кінця року передадуть більше артилерійських самохідних установок AS-90.Є також "гарні новини" щодо далекобійної зброї. Міністр оборониповідомив про це після зустрічі з міністром оборони Великої Британії, - пише "Gazeta ua" "До кінця року на фронті зʼявиться більше артилерійських систем AS-90. Також маємо добрі новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем - ворог відчує це на полі бою", - сказав Умєров.Умєров сказав, що Велика Британія діє на випередження. Вона надає Україні необхідні боєприпаси: артилерійські, мінометні, снаряди для протиповітряної оборони та протитанкові міни. За словами Умєрова, це приклад для інших союзників України.Київ і Лондон домовилися щодо фінансування першочергових потреб Сил оборони коштом заморожених російських активів. Міністри оборони обговорили питання інвестицій в оборонну промисловість України та план перемоги президента Володимира Зеленського.Україна зараз не має дозволу бити по території РФ західною зброєю. Рішення Сполучених Штатів буде дуже важливим, бо всі союзники дивляться саме на нього, заявив президент України Володимир Зеленський.За його словами, Україна має плани атакувати бази, які використовуються для бомбардувань України.

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