На Волині з'явилася ще одна добровільна пожежна команда. ФОТО
Сьогодні, 05:28
У Камінь-Каширській громаді сьогодні відбулося урочисте відкриття новоствореної добровільної пожежної команди у селі Ворокомле.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Подія стала можливою завдяки участі громади у проєкті Фонду міжнародної солідарності «Вогнеборці. Зміцнення спроможності українських громад шляхом розвитку добровільних пожежних команд», який реалізований за фінансової підтримки Програми польської співпраці Міністерства закордонних справ Республіки Польща, а також Офісу Координатора програм допомоги США в Європі та Євразії в рамках програми «Development Cooperation Partnership Program».
ДСНС Волині надали для команди пожежний автомобіль на базі JELCZ-325, який спроможний вивозити 6 тонн води для гасіння пожеж.
Заступник начальника ДСНС Волині Костянтин Романчук зазначив, що створення таких команд швидкого реагування є надзвичайно актуальним в умовах сьогодення і спрямоване для захисту громад від пожеж, вручив очільнику пожежної команди Сергію Шевчику ключі від пожежного автомобіля та побажав, щоб даний підрозділ працював у напрямку навчання майбутнього покоління та швидко реагував на кризові ситуації для безпеки громадян.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Подія стала можливою завдяки участі громади у проєкті Фонду міжнародної солідарності «Вогнеборці. Зміцнення спроможності українських громад шляхом розвитку добровільних пожежних команд», який реалізований за фінансової підтримки Програми польської співпраці Міністерства закордонних справ Республіки Польща, а також Офісу Координатора програм допомоги США в Європі та Євразії в рамках програми «Development Cooperation Partnership Program».
ДСНС Волині надали для команди пожежний автомобіль на базі JELCZ-325, який спроможний вивозити 6 тонн води для гасіння пожеж.
Заступник начальника ДСНС Волині Костянтин Романчук зазначив, що створення таких команд швидкого реагування є надзвичайно актуальним в умовах сьогодення і спрямоване для захисту громад від пожеж, вручив очільнику пожежної команди Сергію Шевчику ключі від пожежного автомобіля та побажав, щоб даний підрозділ працював у напрямку навчання майбутнього покоління та швидко реагував на кризові ситуації для безпеки громадян.
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