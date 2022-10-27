На Волині з'явилася ще одна добровільна пожежна команда. ФОТО

У Камінь-Каширській громаді сьогодні відбулося урочисте відкриття новоствореної добровільної пожежної команди у селі Ворокомле.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.Подія стала можливою завдяки участі громади у проєкті Фонду міжнародної солідарності «Вогнеборці. Зміцнення спроможності українських громад шляхом розвитку добровільних пожежних команд», який реалізований за фінансової підтримки Програми польської співпраці Міністерства закордонних справ Республіки Польща, а також Офісу Координатора програм допомоги США в Європі та Євразії в рамках програми «Development Cooperation Partnership Program».ДСНС Волині надали для команди пожежний автомобіль на базі JELCZ-325, який спроможний вивозити 6 тонн води для гасіння пожеж.Заступник начальника ДСНС Волині Костянтин Романчук зазначив, що створення таких команд швидкого реагування є надзвичайно актуальним в умовах сьогодення і спрямоване для захисту громад від пожеж, вручив очільнику пожежної команди Сергію Шевчику ключі від пожежного автомобіля та побажав, щоб даний підрозділ працював у напрямку навчання майбутнього покоління та швидко реагував на кризові ситуації для безпеки громадян.