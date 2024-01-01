У Луцьку та на Волині на вихідні прогнозують заморозки





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вночі та вранці 12-13 жовтня у місті Луцьку та на території Волинської області на поверхні ґрунту очікуються заморозки (0-3°).



Рівень небезпечності – І, жовтий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Синоптики попереджають жителів Волинської області про небезпечні метеорологічні явища - заморозки.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вночі та вранці 12-13 жовтня у місті Луцьку та на території Волинської області на поверхні ґрунту очікуються заморозки (0-3°).Рівень небезпечності – І, жовтий.

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