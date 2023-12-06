Біля Львова сталася масштабна ДТП за участю рейсового автобуса та вантажівки Нової пошти
Сьогодні, 09:50
У Львівській області в районі міста Винники – села Чишки трапилася велика аварія за участі декількох авто. Рух дуже ускладнений.
Про це повідомили в патрульній поліції.
На автодорозі Київ-Чоп зіткнулися автобус "Варшава – Одеса", вантажівка Нової пошти та декілька легковиків, зазначив голова ОВА Максим Козицький. За оновленими даними, троє людей загинули, 27 поранені.
"Транспортні засоби скеровують через місто Винники. Станом на 7-му годину ранку рух перекритий повністю", – повідомили правоохоронці.
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Про це повідомили в патрульній поліції.
На автодорозі Київ-Чоп зіткнулися автобус "Варшава – Одеса", вантажівка Нової пошти та декілька легковиків, зазначив голова ОВА Максим Козицький. За оновленими даними, троє людей загинули, 27 поранені.
"Транспортні засоби скеровують через місто Винники. Станом на 7-му годину ранку рух перекритий повністю", – повідомили правоохоронці.
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