Біля Львова сталася масштабна ДТП за участю рейсового автобуса та вантажівки Нової пошти





Про це повідомили в патрульній поліції.



На автодорозі Київ-Чоп зіткнулися автобус "Варшава – Одеса", вантажівка Нової пошти та декілька легковиків, зазначив голова ОВА Максим Козицький. За оновленими даними, троє людей загинули, 27 поранені.



"Транспортні засоби скеровують через місто Винники. Станом на 7-му годину ранку рух перекритий повністю", – повідомили правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львівській області в районі міста Винники – села Чишки трапилася велика аварія за участі декількох авто. Рух дуже ускладнений.Про це повідомили в патрульній поліції.На автодорозі Київ-Чоп зіткнулися автобус "Варшава – Одеса", вантажівка Нової пошти та декілька легковиків, зазначив голова ОВА Максим Козицький. За оновленими даними, троє людей загинули, 27 поранені."Транспортні засоби скеровують через місто Винники. Станом на 7-му годину ранку рух перекритий повністю", – повідомили правоохоронці.

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