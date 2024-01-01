У Луцьку з’явилася піца за 119 гривень: де замовити
Сьогодні, 10:25
Придбати піцу за 120 гривень, та ще й у закладі, сьогодні здається чимось нереальним.
Але у луцькій ресторації «Дядя Pizza» розповіли про нову вигідну акцію.
Віднині там готуватимуть смачну велику піцу, діаметром 32 сантиметри, всього за 119 гривень.
Придбати піцу за вигідною ціною можна щобудня, з 12:00 до 15:00. Акція діятиме на самовиніс та доставку.
В акційному асортименті є три види страви:
- «Карбонара» – піца на вершковій основі з шинкою, беконом, свіжою зеленню, пармезаном та жовтком яйця;
- «Мисливська» – гостра піца на томатній основі з шинкою, беконом, салямі, маринованою цибулею та перцем пірі-пірі;
- «Коза-ностра» – піца на томатній основі з беконом, мисливськими ковбасками, болгарським перцем, свіжими печерицями та томатною сальсою.
Акція від Дядя піца – це чудова нагода пообідати всією сім'єю чи організувати обідню зустріч з друзями або близькими. А також – це гарна пропозиція для працюючих людей, які можуть купити піцу в закладі під час обідньої перерви або замовити її просто в офіс.
Так вирішили зробити й ми, замовивши усі три акційні піци прямо в редакцію. Вже за пів години колеги насолоджувалася гарячою стравою. Три піци без доставки обійшлися всього у 357 гривень.
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Але у луцькій ресторації «Дядя Pizza» розповіли про нову вигідну акцію.
Віднині там готуватимуть смачну велику піцу, діаметром 32 сантиметри, всього за 119 гривень.
Придбати піцу за вигідною ціною можна щобудня, з 12:00 до 15:00. Акція діятиме на самовиніс та доставку.
В акційному асортименті є три види страви:
- «Карбонара» – піца на вершковій основі з шинкою, беконом, свіжою зеленню, пармезаном та жовтком яйця;
- «Мисливська» – гостра піца на томатній основі з шинкою, беконом, салямі, маринованою цибулею та перцем пірі-пірі;
- «Коза-ностра» – піца на томатній основі з беконом, мисливськими ковбасками, болгарським перцем, свіжими печерицями та томатною сальсою.
Акція від Дядя піца – це чудова нагода пообідати всією сім'єю чи організувати обідню зустріч з друзями або близькими. А також – це гарна пропозиція для працюючих людей, які можуть купити піцу в закладі під час обідньої перерви або замовити її просто в офіс.
Так вирішили зробити й ми, замовивши усі три акційні піци прямо в редакцію. Вже за пів години колеги насолоджувалася гарячою стравою. Три піци без доставки обійшлися всього у 357 гривень.
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