У Луцьку з’явилася піца за 119 гривень: де замовити

У Луцьку з’явилася піца за 119 гривень: де замовити
Придбати піцу за 120 гривень, та ще й у закладі, сьогодні здається чимось нереальним.

Але у луцькій ресторації «Дядя Pizza» розповіли про нову вигідну акцію.

Віднині там готуватимуть смачну велику піцу, діаметром 32 сантиметри, всього за 119 гривень.

Придбати піцу за вигідною ціною можна щобудня, з 12:00 до 15:00. Акція діятиме на самовиніс та доставку.

В акційному асортименті є три види страви:

- «Карбонара» – піца на вершковій основі з шинкою, беконом, свіжою зеленню, пармезаном та жовтком яйця;

- «Мисливська» – гостра піца на томатній основі з шинкою, беконом, салямі, маринованою цибулею та перцем пірі-пірі;

- «Коза-ностра» – піца на томатній основі з беконом, мисливськими ковбасками, болгарським перцем, свіжими печерицями та томатною сальсою.
У Луцьку з’явилася піца за 119 гривень: де замовити

Акція від Дядя піца – це чудова нагода пообідати всією сім'єю чи організувати обідню зустріч з друзями або близькими. А також – це гарна пропозиція для працюючих людей, які можуть купити піцу в закладі під час обідньої перерви або замовити її просто в офіс.

Так вирішили зробити й ми, замовивши усі три акційні піци прямо в редакцію. Вже за пів години колеги насолоджувалася гарячою стравою. Три піци без доставки обійшлися всього у 357 гривень.
У Луцьку з’явилася піца за 119 гривень: де замовити
У Луцьку з’явилася піца за 119 гривень: де замовити
У Луцьку з’явилася піца за 119 гривень: де замовити
У Луцьку з’явилася піца за 119 гривень: де замовити

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