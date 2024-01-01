У Луцьку з’явилася піца за 119 гривень: де замовити

Придбати піцу за 120 гривень, та ще й у закладі, сьогодні здається чимось нереальним.Але у луцькій рестораціїрозповіли про нову вигідну акцію.Віднині там готуватимуть смачну велику піцу, діаметром 32 сантиметри, всього за 119 гривень.Придбати піцу за вигідною ціною можна щобудня, з 12:00 до 15:00. Акція діятиме на самовиніс та доставку.- «Карбонара» – піца на вершковій основі з шинкою, беконом, свіжою зеленню, пармезаном та жовтком яйця;- «Мисливська» – гостра піца на томатній основі з шинкою, беконом, салямі, маринованою цибулею та перцем пірі-пірі;- «Коза-ностра» – піца на томатній основі з беконом, мисливськими ковбасками, болгарським перцем, свіжими печерицями та томатною сальсою.Акція від Дядя піца – це чудова нагода пообідати всією сім'єю чи організувати обідню зустріч з друзями або близькими. А також – це гарна пропозиція для працюючих людей, які можуть купити піцу в закладі під час обідньої перерви або замовити її просто в офіс.Так вирішили зробити й ми, замовивши усі три акційні піци прямо в редакцію. Вже за пів години колеги насолоджувалася гарячою стравою. Три піци без доставки обійшлися всього у 357 гривень.