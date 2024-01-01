Як в селах Луцької громади проводять навчання для цивільних. ВІДЕО

Як в селах Луцької громади проводять навчання для цивільних. ВІДЕО
У старостинських округах Луцької громади для місцевих жителів організовують навчання у межах Програми національного спротиву.
Такі заняття для місцевих жителів відбуватимуться щомісяця, розповів Суспільному їх співорганізатор Юрій Семчук.

"Програма заходів із національного спротиву передбачає 100 годин занять. Кожного разу вони будуть нові й нові. Зараз ми йдемо по старостинських округах", — сказав Юрій Семчук.

На перше заняття у Прилуцькому старостинському окрузі прийшли 18 людей.

Інструктори розповідали мешканцям громади про тактичну медицину, поводження зі зброєю, гуманітарне право і проводили національно-патріотичну підготовку.

Серед учасників навчань — 26-річна лучанка Богдана Собуцька. Дівчина у цивільному житті здобула професію юристки, зараз планує доєднатися до Сил оборони і стати операторкою БпЛА.

"Це рішення ухвалене доволі недавно, тому це мій перший тренінг, решта тренінгів вони доволі професійніші, але вони у Києві. Я доволі тверезо дивлюсь на свої фізможливості", — каже дівчина.

Один із найстарших учасників навчання — 63-річний житель села Дачне Ігор Попович. Говорить: поки син на передовій, вирішив згадати військові навички, які отримав ще під час строкової служби.

"Я служив в армії, тому я зі зброєю, зокрема, з АК маю досвід поводження. А от з турнікетом я вперше маю справу. Це — нелегко, але можливо", — додав Ігор Попович.

Навчання з нацспротиву уже відбулися в Заборольському, Жидичинському і Прилуцькому старостинських округах та в обласному центрі. Зі слів Юрія Семчука, для проведення навчань громади мають звернутися у Луцький молодіжний центр.

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Теги: Луцька громада, цивільні, навчання
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