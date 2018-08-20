На Волині правоохоронці впіймали браконьєра

На Волині правоохоронці впіймали браконьєра
На Ратнівщині правоохоронці впіймали браконьєра.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 10 жовтня, до поліції надійшло повідомлення від співробітника управління Волинської рибоохоронної інспекції, що на озері Велике Оріхове, поблизу села Мале Оріхове, чоловік здійснює незаконний вилов риби.

На місце направились співробітники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група.

Встановлено, що 52-річний житель Самарівської громади, використовуючи човен, сітками здійснював вилов риби.

У правопорушника вилучили дерев’яний човен, весло, риболовну сітоку та незаконно здобуту рибу.

Сума завданих матеріальних збитків державі встановлюється.

За фактом незаконного зайняття рибним промислом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.


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Теги: Волинь, браконьєр, поліція
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