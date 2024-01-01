Замовила «інвалідність» за тисячу доларів, щоб син виїхав за кордон: на Волині судили українку

У Любомльському районному суді винесли вирок жінці, яка виготовила підробні документи про свою інвалідність, аби її син призовного віку мав можливість виїхати разом з нею за кордон.Про це йдеться в рішенні від 4 жовтня.Обвинувачена – уродженка Луганська, непрацююча, раніше не судима.За даними слідства, у лютому цього року, вона звернулася до особи (яка наразі невстановлена слідством) з проханням виготовити документ, що засвідчував би її інвалідність. За таку послугу обвинувачена заплатила 1 000 доларів США.Невстановлена особа виконала прохання підсудної: виготовила фіктивну довідку для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, вклеїла туди фотокартку обвинуваченої, внесла недостовірні відомості про встановлення другої групи інвалідності, завірила її відповідними відтисками печатки та підписами. Підробний документ поштою вона надіслала замовникам.У березні мати з сином мали намір покинути країну через пункт пропуску «Ягодин», але були викриті прикордонниками.Між обвинуваченою та прокурором було досягнуто угоди про визнання винуватості. Суд визнав жінку винною у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків), ч. 1 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Їй призначили покарання у вигляді штрафу розміром 68 000 гривень.