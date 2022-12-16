У Луцьку зник 12-річний хлопчик.Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.Близько 07:50 хлопчик вийшов з місця проживання, прямуючи до зупинки «Школа № 26», але до кінцевого місця призначення він так і не прибув.зріст 140 см, повненький, коротке русе волосся, одягнений у чорну куртку з салатовий капюшоном, чорні штани, чорні кросівки з білою підошвою, мав при собі чорний рюкзак."Якщо вам щось відомо, то повідомте за телефоном "102", - наголошують у поліції.