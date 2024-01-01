ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Андрія Юшка, який понад рік вважався зниклим безвісти

Андрія Юшка.



Про це Ігор Пальонка.



"Наша громада втратила іще одного земляка, який з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв рідну землю від ворога.



Більше року родина солдата Юшка Андрія Миколайовича жила в невідомості, адже з травня 2023 року він вважався зниклим безвісти.



За результатами ДНК-експертизи вдалося встановити, що 49-річний володимирчанин загинув 21 травня 2023 року на Харківщині.



Щирі співчуття мамі, дружині та двом дітям. Честь та вічна шана полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день, час та місце прощання із Андрієм Юшком повідомлять пізніше.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердили загибель Героя з ВолиніПро це повідомив Володимирський міський голова"Наша громада втратила іще одного земляка, який з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв рідну землю від ворога.Більше року родина солдата Юшка Андрія Миколайовича жила в невідомості, адже з травня 2023 року він вважався зниклим безвісти.За результатами ДНК-експертизи вдалося встановити, що 49-річний володимирчанин загинув 21 травня 2023 року на Харківщині.Щирі співчуття мамі, дружині та двом дітям. Честь та вічна шана полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день, час та місце прощання із Андрієм Юшком повідомлять пізніше.

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