ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Андрія Юшка, який понад рік вважався зниклим безвісти

ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Андрія Юшка, який понад рік вважався зниклим безвісти
Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Юшка.

Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

"Наша громада втратила іще одного земляка, який з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв рідну землю від ворога.

Більше року родина солдата Юшка Андрія Миколайовича жила в невідомості, адже з травня 2023 року він вважався зниклим безвісти.

За результатами ДНК-експертизи вдалося встановити, що 49-річний володимирчанин загинув 21 травня 2023 року на Харківщині.

Щирі співчуття мамі, дружині та двом дітям. Честь та вічна шана полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день, час та місце прощання із Андрієм Юшком повідомлять пізніше.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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