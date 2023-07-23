Смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні розслідуватимуть як умисне вбивство

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті колишньої журналістки hromadske. Справу кваліфікують як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.Про це повідомили в Офісі генпрокурора.Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях. У травні 2024 року росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.У березні 2022 року Вікторію Рощину також затримували силовики ФСБ рф, коли вона готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Рощина планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається в місті, яке щодня обстрілювали російські війська.Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону. Відтоді вона продовжувала працювати журналісткою на підконтрольній українському уряду території.— про це повідомив її батько. Згодом цю інформацію підтвердила російська сторона.Вікторія Рощина працювала на hromadske, а потім публікувалася в «Українській правді» та «Радіо Свобода». У 2022-му вона отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».