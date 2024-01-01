Росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область, — Сирський





Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у документальному фільмі «Західний напрямок», пише



«Ми знаємо, що вже близько 50 тисяч жителів кинуто на Курський напрямок з інших напрямків, де ворог вів наступальні дії. Тим самим він послабив угруповання на інших напрямках — на Запорізькому, на Херсонському, Краматорському. Що, звичайно, полегшило нам умови ведення оборонної операції», — сказав Сирський.



Раніше моніторингова група DeepState заявила, що війська рф «продавили» лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України — у районі Новоіванівки вступати в бій довелося артилеристам та дронникам.



За даними DeepState, росіяни стягнули чимало техніки та живої сили й намагаються закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях.



«Курське угруповання наших військ — це великий “вінегрет” з відповідною взаємодією. Вайб сьогоднішнього дня: як би прикро це не звучало — ураження танку Сил оборони FPV-дроном Сил оборони», — пише DeepState.



Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко заявив, що в Курській області «вдалося наразі зірвати задум росіян»: «Без деталей, але в армії рф значні втрати в техніці».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! росія перекинула близько 50 тисяч військових до Курської області, послабивши свої позиції на інших напрямках фронту в Україні.Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у документальному фільмі «Західний напрямок», пише Громадське «Ми знаємо, що вже близько 50 тисяч жителів кинуто на Курський напрямок з інших напрямків, де ворог вів наступальні дії. Тим самим він послабив угруповання на інших напрямках — на Запорізькому, на Херсонському, Краматорському. Що, звичайно, полегшило нам умови ведення оборонної операції», — сказав Сирський.Раніше моніторингова група DeepState заявила, що війська рф «продавили» лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України — у районі Новоіванівки вступати в бій довелося артилеристам та дронникам.За даними DeepState, росіяни стягнули чимало техніки та живої сили й намагаються закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях.«Курське угруповання наших військ — це великий “вінегрет” з відповідною взаємодією. Вайб сьогоднішнього дня: як би прикро це не звучало — ураження танку Сил оборони FPV-дроном Сил оборони», — пише DeepState.Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Українизаявив, що в Курській області «вдалося наразі зірвати задум росіян»: «Без деталей, але в армії рф значні втрати в техніці».

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