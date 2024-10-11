Сили оборони: ворог закріпився на двох вулицях Торецька

Сили оборони: ворог закріпився на двох вулицях Торецька
Російська армія просунулася у місті Торецьк Донецької області, ворог закріпився на двох вулицях.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, пише LB.ua.

"Ситуація залишається складною. Найбільш складна ситуація біля Торецька та Нью-Йорку. На жаль, ворог там просунувся дещо і закріпився на двох сусідніх вулицях, до вулиці Центральної", — зазначає речниця.

Також, за словами Бобовнокової, ворог намагається пробити оборону ЗСУ в районі Часового Яру. Також попри те, що зменшилась кількість штурмів, ворог заводить нове поповнення на передові позиції.

"Ми думаємо, що це все таки "затишшя перед бурею", і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", — додає речниця ОТУ "Луганськ".

Вона додає, що навпроти позицій Сил оборони стоять кадрові підрозділи російської армії, які укомплектовані контрактниками, переважно з мотострілкових бригад. Також присутня парашутно-десантна дивізія і спецпідрозділи російської армії, які гарно підготовлені та укомплектовані.

Раніше в ОТУ "Луганськ" попереджали про складну ситуацію у Торецьку. Бої тривають буквально за кожен підʼїзд. Водночас, як заявив очільник Донеччини Вадим Філшкін, у місті досі залишаються близько 1,2 тисячі людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Журналістку Вікторію Рощину тримали в одному з найжорстокіших ізоляторів рф
Сьогодні, 16:00
На війні загинув Герой Олександр Старостін, який переїхав з Херсонщини на Волинь
Сьогодні, 15:25
Сили оборони: ворог закріпився на двох вулицях Торецька
Сьогодні, 15:12
Субсидія на опалювальний період: скільком волинянам її призначили та як отримати допомогу
Сьогодні, 14:52
Росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область, — Сирський
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
На війні загинув Герой Олександр Старостін, який переїхав з Херсонщини на Волинь На війні загинув Герой Олександр Старостін, який переїхав з Херсонщини на Волинь
Сьогодні, 15:25
Росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область, — Сирський Росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область, — Сирський
Сьогодні, 14:15
ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Андрія Юшка, який понад рік вважався зниклим безвісти ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Андрія Юшка, який понад рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 13:13
За добу на фронті відбулося 169 бойових зіткнень, - Генштаб За добу на фронті відбулося 169 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 09:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Так звучить сучасна Україна: театр у Луцьку отримав нагороду за розвиток мистецтва
Сьогодні, 16:20
 0
На Волині жінка накупила ювелірних виробів на гроші сусідки: крадійку судили
Сьогодні, 16:10
 0
Журналістку Вікторію Рощину тримали в одному з найжорстокіших ізоляторів рф
Сьогодні, 16:00
 0
На війні загинув Герой Олександр Старостін, який переїхав з Херсонщини на Волинь
Сьогодні, 15:25
 0
Сили оборони: ворог закріпився на двох вулицях Торецька
Сьогодні, 15:12
 0
Медіа
відео
1/8