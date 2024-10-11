Сили оборони: ворог закріпився на двох вулицях Торецька
Сьогодні, 15:12
Російська армія просунулася у місті Торецьк Донецької області, ворог закріпився на двох вулицях.
Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, пише LB.ua.
"Ситуація залишається складною. Найбільш складна ситуація біля Торецька та Нью-Йорку. На жаль, ворог там просунувся дещо і закріпився на двох сусідніх вулицях, до вулиці Центральної", — зазначає речниця.
Також, за словами Бобовнокової, ворог намагається пробити оборону ЗСУ в районі Часового Яру. Також попри те, що зменшилась кількість штурмів, ворог заводить нове поповнення на передові позиції.
"Ми думаємо, що це все таки "затишшя перед бурею", і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", — додає речниця ОТУ "Луганськ".
Вона додає, що навпроти позицій Сил оборони стоять кадрові підрозділи російської армії, які укомплектовані контрактниками, переважно з мотострілкових бригад. Також присутня парашутно-десантна дивізія і спецпідрозділи російської армії, які гарно підготовлені та укомплектовані.
Раніше в ОТУ "Луганськ" попереджали про складну ситуацію у Торецьку. Бої тривають буквально за кожен підʼїзд. Водночас, як заявив очільник Донеччини Вадим Філшкін, у місті досі залишаються близько 1,2 тисячі людей.
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Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, пише LB.ua.
"Ситуація залишається складною. Найбільш складна ситуація біля Торецька та Нью-Йорку. На жаль, ворог там просунувся дещо і закріпився на двох сусідніх вулицях, до вулиці Центральної", — зазначає речниця.
Також, за словами Бобовнокової, ворог намагається пробити оборону ЗСУ в районі Часового Яру. Також попри те, що зменшилась кількість штурмів, ворог заводить нове поповнення на передові позиції.
"Ми думаємо, що це все таки "затишшя перед бурею", і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", — додає речниця ОТУ "Луганськ".
Вона додає, що навпроти позицій Сил оборони стоять кадрові підрозділи російської армії, які укомплектовані контрактниками, переважно з мотострілкових бригад. Також присутня парашутно-десантна дивізія і спецпідрозділи російської армії, які гарно підготовлені та укомплектовані.
Раніше в ОТУ "Луганськ" попереджали про складну ситуацію у Торецьку. Бої тривають буквально за кожен підʼїзд. Водночас, як заявив очільник Донеччини Вадим Філшкін, у місті досі залишаються близько 1,2 тисячі людей.
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