Сили оборони: ворог закріпився на двох вулицях Торецька





Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, пише



"Ситуація залишається складною. Найбільш складна ситуація біля Торецька та Нью-Йорку. На жаль, ворог там просунувся дещо і закріпився на двох сусідніх вулицях, до вулиці Центральної", — зазначає речниця.



Також, за словами Бобовнокової, ворог намагається пробити оборону ЗСУ в районі Часового Яру. Також попри те, що зменшилась кількість штурмів, ворог заводить нове поповнення на передові позиції.



"Ми думаємо, що це все таки "затишшя перед бурею", і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", — додає речниця ОТУ "Луганськ".



Вона додає, що навпроти позицій Сил оборони стоять кадрові підрозділи російської армії, які укомплектовані контрактниками, переважно з мотострілкових бригад. Також присутня парашутно-десантна дивізія і спецпідрозділи російської армії, які гарно підготовлені та укомплектовані.



Раніше в ОТУ "Луганськ" попереджали про складну ситуацію у Торецьку. Бої тривають буквально за кожен підʼїзд. Водночас, як заявив очільник Донеччини Вадим Філшкін, у місті досі залишаються близько 1,2 тисячі людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія просунулася у місті Торецьк Донецької області, ворог закріпився на двох вулицях.Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОТУ "Луганськ", пише LB.ua "Ситуація залишається складною. Найбільш складна ситуація біля Торецька та Нью-Йорку. На жаль, ворог там просунувся дещо і закріпився на двох сусідніх вулицях, до вулиці Центральної", — зазначає речниця.Також, за словами Бобовнокової, ворог намагається пробити оборону ЗСУ в районі Часового Яру. Також попри те, що зменшилась кількість штурмів, ворог заводить нове поповнення на передові позиції."Ми думаємо, що це все таки "затишшя перед бурею", і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", — додає речниця ОТУ "Луганськ".Вона додає, що навпроти позицій Сил оборони стоять кадрові підрозділи російської армії, які укомплектовані контрактниками, переважно з мотострілкових бригад. Також присутня парашутно-десантна дивізія і спецпідрозділи російської армії, які гарно підготовлені та укомплектовані.Раніше в ОТУ "Луганськ" попереджали про складну ситуацію у Торецьку. Бої тривають буквально за кожен підʼїзд. Водночас, як заявив очільник Донеччини Вадим Філшкін, у місті досі залишаються близько 1,2 тисячі людей.

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