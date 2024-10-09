На війні загинув Герой Олександр Старостін, який переїхав з Херсонщини на Волинь

Олександр Старостін, який з родиною переїхав на Волинь.



Про це



"Поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання 09.10.2024 року загинув Старостін Олександр Володимирович, 31.01.1973 р.н., житель с.Дарʼївка Херсонського району Херсонської області, який з початку повномасштабного вторгнення проживав у Берестечку.



У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з Херсонщини, який з родиною переїхав на Волинь.Про це повідомили у Берестечківській громаді."Поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання 09.10.2024 року загинув Старостін Олександр Володимирович, 31.01.1973 р.н., житель с.Дарʼївка Херсонського району Херсонської області, який з початку повномасштабного вторгнення проживав у Берестечку.У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.

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