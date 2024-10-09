На війні загинув Герой Олександр Старостін, який переїхав з Херсонщини на Волинь

На війні загинув Герой Олександр Старостін, який переїхав з Херсонщини на Волинь
На війні загинув Герой з Херсонщини Олександр Старостін, який з родиною переїхав на Волинь.

Про це повідомили у Берестечківській громаді.

"Поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання 09.10.2024 року загинув Старостін Олександр Володимирович, 31.01.1973 р.н., житель с.Дарʼївка Херсонського району Херсонської області, який з початку повномасштабного вторгнення проживав у Берестечку.

У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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