На війні загинув Герой Олександр Старостін, який переїхав з Херсонщини на Волинь
Сьогодні, 15:25
На війні загинув Герой з Херсонщини Олександр Старостін, який з родиною переїхав на Волинь.
Про це повідомили у Берестечківській громаді.
"Поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання 09.10.2024 року загинув Старостін Олександр Володимирович, 31.01.1973 р.н., житель с.Дарʼївка Херсонського району Херсонської області, який з початку повномасштабного вторгнення проживав у Берестечку.
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.
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Про це повідомили у Берестечківській громаді.
"Поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання 09.10.2024 року загинув Старостін Олександр Володимирович, 31.01.1973 р.н., житель с.Дарʼївка Херсонського району Херсонської області, який з початку повномасштабного вторгнення проживав у Берестечку.
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.
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