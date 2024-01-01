На Волині жінка накупила ювелірних виробів на гроші сусідки: крадійку судили

На Волині жінка накупила ювелірних виробів на гроші сусідки: крадійку судили
У Нововолинському міському суді винесли вирок волинянці, яка викрала гроші з банківської картки своєї сусідки.

Про це йдеться у рішенні від 4 жовтня.

Обвинувачена - уродженка Володимира, раніше не судима, має трьох малолітніх дітей.

У червні цього року вона пообіцяла своїй сусідці, що допоможе зняти 5 тисяч гривень з банківської картки, адже раніше неодноразово робила це на прохання потерпілої.

Отримавши доступ до картки та коштів на ній, жінка скористалась моментом та купила в ювелірному магазині товару на понад 145 000 гривень. Ювелірні вироби вона згодом здала в ломбард.

На судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину та висловила каяття, пообіцявши відшкодувати завдані збитки потерпілій.

Суд визнав жінку винною у вчиненні злочину та призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, однак вирішив звільнити від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.

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