На Волині жінка накупила ювелірних виробів на гроші сусідки: крадійку судили





Про це йдеться у



Обвинувачена - уродженка Володимира, раніше не судима, має трьох малолітніх дітей.



У червні цього року вона пообіцяла своїй сусідці, що допоможе зняти 5 тисяч гривень з банківської картки, адже раніше неодноразово робила це на прохання потерпілої.



Отримавши доступ до картки та коштів на ній, жінка скористалась моментом та купила в ювелірному магазині товару на понад 145 000 гривень. Ювелірні вироби вона згодом здала в ломбард.



На судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину та висловила каяття, пообіцявши відшкодувати завдані збитки потерпілій.



Суд визнав жінку винною у вчиненні злочину та призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, однак вирішив звільнити від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинському міському суді винесли вирок волинянці, яка викрала гроші з банківської картки своєї сусідки.Про це йдеться у рішенні від 4 жовтня.Обвинувачена - уродженка Володимира, раніше не судима, має трьох малолітніх дітей.У червні цього року вона пообіцяла своїй сусідці, що допоможе зняти 5 тисяч гривень з банківської картки, адже раніше неодноразово робила це на прохання потерпілої.Отримавши доступ до картки та коштів на ній, жінка скористалась моментом та купила в ювелірному магазині товару на понад 145 000 гривень. Ювелірні вироби вона згодом здала в ломбард.На судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину та висловила каяття, пообіцявши відшкодувати завдані збитки потерпілій.Суд визнав жінку винною у вчиненні злочину та призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, однак вирішив звільнити від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.

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