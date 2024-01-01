Під час отримання $65 тис. хабаря затримали керівника нацпарку, — ДБР

Під час отримання $65 тис. хабаря затримали керівника нацпарку, — ДБР
Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали керівника Національного природного парку "Хотинський" у Чернівецькій області, який вимагав і отримав хабар у підприємця.

"Бізнесмен звернувся до посадовця для оформлення довгострокової оренди земельних ділянок на території Нацпарку для облаштування бази відпочинку. Посадовець заявив йому, що підпише договори оренди за $65 тис. Комерсант вирішив не платити данину та звернувся до правоохоронців", - ідеться в повідомленні на сайті ДБР у п'ятницю.

Правоохоронці затримали директора нацпарку під час отримання $65 тис. після підписання орендних документів.

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Чиновнику повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаним із вимаганням, в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Йому загрожує від 8 до 12 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років, з конфіскацією майна.

Наразі йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 2 млн грн.

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