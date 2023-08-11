Повідомили, коли у Луцьку розпочнеться харчування учнів початкових класів за бюджетні кошти

З жовтня 2024 року місцевим бюджетам надано субвенцію з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Кошти надійшли на рахунки міської ради 9 жовтня цього року і найближчим часом будуть розподілені між закладами освіти.Варто зауважити, що ця субвенція спрямована на забезпечення одноразовим харчуванням учнів початкових класів (тобто кошти не передбачені для харчування учнів, які перебувають на групі продовженого дня).Кошти субвенції визначені відповідно до Бюджетного кодексу України, освоюються за такою процедурою: оголошується закупівля послуги/продуктів харчування, підписання договору, внесення змін до діючого договору надання відповідних послуг, відкриття та реєстрація рахунків у казначейській службі, бухгалтерський супровід та інше. Це потребує певного часу, а саме — 15-20 календарних днів.Харчування дітей розпочнеться орієнтовно з 4 листопада 2024 року.