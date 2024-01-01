«Довічне» отримав мешканець Бахмута, який допомагав окупантам захопити місто

«Довічне» отримав мешканець Бахмута, який допомагав окупантам захопити місто
Довічний термін ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, який діяв на Донеччині, повідомляє СБУ.

Зловмисник передавав окупантам геолокації українських військ під час боїв за Бахмут. У зоні особливої уваги російської спецслужби були укріпрайони та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ в районі міста.

Розвідінформація потрібна була ворогу для підготовки бойових операцій, спрямованих на захоплення райцентру.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року під час контрдиверсійних заходів.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 39-річний мешканець Бахмута, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські «пости» та відео у Телеграм-каналах. Там його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки.

Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Теги: Росія, Україна, війна
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