Які ціни на зимовий верхній одяг на ринку у Луцьку
Сьогодні, 20:38
Вже зовсім скоро на Волинь прийде похолодання, тож варто вже задуматись про куплю теплого верхнього одягу.
На ринках у Луцьку тільки розпочався сезон теплого одягу, – кажуть у сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Наразі тут є широкий асортимент осінніх та демісезонних курток. Вартість таких стартує від тисячі гривень і вище.
Теплих і справді зимових курток – трохи менше. Їх тільки почали завозити.
Популярність мають і теплі жилетки, під які можна одягнути тепле худі. Демісезонні жилетки можна знайти за ціною близько 699 гривень.
Дитячі куртки коштують від 1200 грн. Є різні фасони з різним наповненням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
На ринках у Луцьку тільки розпочався сезон теплого одягу, – кажуть у сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Наразі тут є широкий асортимент осінніх та демісезонних курток. Вартість таких стартує від тисячі гривень і вище.
Теплих і справді зимових курток – трохи менше. Їх тільки почали завозити.
Популярність мають і теплі жилетки, під які можна одягнути тепле худі. Демісезонні жилетки можна знайти за ціною близько 699 гривень.
Дитячі куртки коштують від 1200 грн. Є різні фасони з різним наповненням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Які ціни на зимовий верхній одяг на ринку у Луцьку
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 жовтня
Сьогодні, 20:00
Повідомили, коли у Луцьку розпочнеться харчування учнів початкових класів за бюджетні кошти
Сьогодні, 17:13