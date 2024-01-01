Які ціни на зимовий верхній одяг на ринку у Луцьку





На ринках у Луцьку тільки розпочався сезон теплого одягу, – кажуть у сюжеті телеканалу



Наразі тут є широкий асортимент осінніх та демісезонних курток. Вартість таких стартує від тисячі гривень і вище.



Теплих і справді зимових курток – трохи менше. Їх тільки почали завозити.



Популярність мають і теплі жилетки, під які можна одягнути тепле худі. Демісезонні жилетки можна знайти за ціною близько 699 гривень.



Дитячі куртки коштують від 1200 грн. Є різні фасони з різним наповненням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже зовсім скоро на Волинь прийде похолодання, тож варто вже задуматись про куплю теплого верхнього одягу.На ринках у Луцьку тільки розпочався сезон теплого одягу, – кажуть у сюжеті телеканалу «КонкурентTV» Наразі тут є широкий асортимент осінніх та демісезонних курток. Вартість таких стартує від тисячі гривень і вище.Теплих і справді зимових курток – трохи менше. Їх тільки почали завозити.Популярність мають і теплі жилетки, під які можна одягнути тепле худі. Демісезонні жилетки можна знайти за ціною близько 699 гривень.Дитячі куртки коштують від 1200 грн. Є різні фасони з різним наповненням.

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