Відключення світла на Волині 12 жовтня: повідомили, чи повернуть графіки обмежень
Сьогодні, 21:15
У суботу, 12 жовтня, відключення світла в Україні не прогнозуються.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.
Компанія-енергопостачальник закликала користувачів вмикати потужні електроприлади у денні години — від 10:00 до 16:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.
Компанія-енергопостачальник закликала користувачів вмикати потужні електроприлади у денні години — від 10:00 до 16:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Скільки у Луцьку коштує озима цибуля
Сьогодні, 22:14
Донорський орган доставили гелікоптером: як почувається волинянин з пересадженим серцем
Сьогодні, 21:45
Відключення світла на Волині 12 жовтня: повідомили, чи повернуть графіки обмежень
Сьогодні, 21:15
Які ціни на зимовий верхній одяг на ринку у Луцьку
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 жовтня
Сьогодні, 20:00