Відключення світла на Волині 12 жовтня: повідомили, чи повернуть графіки обмежень

Відключення світла на Волині 12 жовтня: повідомили, чи повернуть графіки обмежень
У суботу, 12 жовтня, відключення світла в Україні не прогнозуються.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.

Компанія-енергопостачальник закликала користувачів вмикати потужні електроприлади у денні години — від 10:00 до 16:00.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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