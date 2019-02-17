Скільки у Луцьку коштує озима цибуля





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Найкраще садити озиму цибулю тоді, коли вдень тримається плюсова температура, а вночі зберігається до мінус 5 °С протягом кількох діб. Якщо садити сіянку у більш теплу погоду, вона почне рости й навесні пустить квіткові стрілки, а в холоднішу - не зможе наростити корінці.



Озима цибуля сорту «Радар», «Рейдер», «Трон», «Августа», «Центаріон», «Сеншуй», «Шекспір», «Булат», «Штуттгартер» вартує 130 гривень за кілограм.



«Люди зараз садять набагато менше городини, у порівнянні з минулими роками. Вартість ми не змінювали, адже й ажіотажу немає», - зазначила продавчиня озимої цибулі.



Німецький сорт «Штуттгартер» - дуже популярний, відрізняється високою врожайністю. Цибулини великі й дуже ароматні, з підвищеним вмістом вітаміну С. Цей сорт цінується за невимогливість і стійкість до хвороб.



Голландський сорт «Августа» дає ранній і дуже багатий урожай. Цибуля «Августа» не йде в стрілку і переносить будь-які українські морози.



Сорт «Булат» - має прекрасний товарний вигляд і довго зберігається - до 1 року без холодильника, стійка до хвороб. Городники хвалять відмінні смакові якості Булата.



«Радар» - дуже врожайний і стійкий до стрілкування сорт з високими оцінками дачників. Виділяється високим імунітетом до хвороб і стресів. Не вибагливий до догляду.



Цибуля «Шекспір» має гарний, товарний зовнішній вигляд, соковиті й ароматні плоди, щільну шкірку. Цінується за високу врожайність і легко переносить морози.



Цибуля «Сеншуй» рекомендується для ділянок, які страждають від шкідників і хвороб. Сорт відрізняється прекрасним імунітетом і великими плодами. Дуже вдало підходить для маринування і приготування салатів. Добре переносить тривалі перевезення і довго зберігається.



Особливості садіння озимої цибулі

Озиму цибулю садять у добре підживлену перегноєм пухку землю з борозенками 4–5 см завглибшки. Цибулинки закладають сухими, не дезінфікуючи їх в марганцівці або інших розчинах. Також не потрібно поливати землю після посадки, щоб цибулини не загнили.



Після посадки варто дочекатися морозів і тоді накрити грядки мульчею або агроволокном. Навесні, щойно зійде сніг, покриття потрібно зняти, щоб цибуля добре зійшла та не випріла.



Підживлюють цибулю навесні, з появою листя. Замість розчину коров’яку можна використовувати також розчин курячого посліду, який розводять у пропорції 1 кг на 12 л води та настоюють тиждень.



Посадка цибулі восени має велику перевагу: озимий овоч дозріє на місяць раніше. Так можна отримати перші вітаміни й навіть непоганий прибуток, якщо вирощувати цибулю на продаж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За декілька тижнів починається період садіння цибулі на зиму. У Луцьку на Центральному ринку продають озиму цибулю різних сортів. Продавці зауважили, що нині ватрість сіянки лишилася на рівні з минулорічною, не подорожчала.Передає ВСН Найкраще садити озиму цибулю тоді, коли вдень тримається плюсова температура, а вночі зберігається до мінус 5 °С протягом кількох діб. Якщо садити сіянку у більш теплу погоду, вона почне рости й навесні пустить квіткові стрілки, а в холоднішу - не зможе наростити корінці.Озима цибуля сорту «Радар», «Рейдер», «Трон», «Августа», «Центаріон», «Сеншуй», «Шекспір», «Булат», «Штуттгартер» вартує 130 гривень за кілограм.«Люди зараз садять набагато менше городини, у порівнянні з минулими роками. Вартість ми не змінювали, адже й ажіотажу немає», - зазначила продавчиня озимої цибулі.Німецький сорт «Штуттгартер» - дуже популярний, відрізняється високою врожайністю. Цибулини великі й дуже ароматні, з підвищеним вмістом вітаміну С. Цей сорт цінується за невимогливість і стійкість до хвороб.Голландський сорт «Августа» дає ранній і дуже багатий урожай. Цибуля «Августа» не йде в стрілку і переносить будь-які українські морози.Сорт «Булат» - має прекрасний товарний вигляд і довго зберігається - до 1 року без холодильника, стійка до хвороб. Городники хвалять відмінні смакові якості Булата.«Радар» - дуже врожайний і стійкий до стрілкування сорт з високими оцінками дачників. Виділяється високим імунітетом до хвороб і стресів. Не вибагливий до догляду.Цибуля «Шекспір» має гарний, товарний зовнішній вигляд, соковиті й ароматні плоди, щільну шкірку. Цінується за високу врожайність і легко переносить морози.Цибуля «Сеншуй» рекомендується для ділянок, які страждають від шкідників і хвороб. Сорт відрізняється прекрасним імунітетом і великими плодами. Дуже вдало підходить для маринування і приготування салатів. Добре переносить тривалі перевезення і довго зберігається.Особливості садіння озимої цибуліОзиму цибулю садять у добре підживлену перегноєм пухку землю з борозенками 4–5 см завглибшки. Цибулинки закладають сухими, не дезінфікуючи їх в марганцівці або інших розчинах. Також не потрібно поливати землю після посадки, щоб цибулини не загнили.Після посадки варто дочекатися морозів і тоді накрити грядки мульчею або агроволокном. Навесні, щойно зійде сніг, покриття потрібно зняти, щоб цибуля добре зійшла та не випріла.Підживлюють цибулю навесні, з появою листя. Замість розчину коров’яку можна використовувати також розчин курячого посліду, який розводять у пропорції 1 кг на 12 л води та настоюють тиждень.Посадка цибулі восени має велику перевагу: озимий овоч дозріє на місяць раніше. Так можна отримати перші вітаміни й навіть непоганий прибуток, якщо вирощувати цибулю на продаж.

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