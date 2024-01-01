Скільки у Луцьку коштує картопля на ринку





Минулоріч на ринках Луцька картоплю продавали по 12 гривень за кілограм, а якщо купували оптом - по 10 гривень за кілограм. Нині середня ціна за кілограм картоплі - 25 гривень.



Якщо покупець бере мішок картоплі, місткість якого близько 45 кілограмів, вартість буде 18-20 гривень за кілограм. Сітка у середньому вміщає 20 кг, оптова ціна за кілограм - 18 гривень.



Аби зберегти бараболю на довгий термін та уникнути гниття, потрібно створити для овоча певні умови:



оптимальна температура для зберігання – +2…+4°С в зимовий період. Вологість повітря повинна бути не вище 85%. Якщо температурний режим не дотримується і в місці зберігання значно холодніше, то бульби промерзають і набувають неприємний солодкуватий присмак;

на картоплю не повинні потрапляти прямі сонячні промені, адже на сонці в картоплинах виробляється соланін – отруйна речовина, а сама картопля набуває зеленуватий відтінок.



Більшість людей зберігає картоплю в підвалах будинків або гаражах. Проте, чимало містян не мають такого темного та прохолодного місця, тому популярністю користуються так звані «сухі» заготовки. Зробити такі можна декількома способами:



картоплю нарізати тонкими пластинками до 0,5 сантиметра, потім ретельно промити в холодній воді та висушити. Готові скибочки обсмажити в олії, а потім розкласти і дати висохнути. Сухі пластинки зберігати в пакетах з поліетилену в затемнених місцях;

картоплю нарізати скибочками, просушити в духовці з відкритими дверцятами при температурі близько 40 градусів. Зібрати в пакет і зберігати в прохолодному місці.



Такі заготовки не зіпсуються навіть за пів року, якщо правильно їх зберігати. Крім того, чищену і порізану картоплю на зиму можна заморозити, звісно, кому дозволяє це зробити розмір морозильної камери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Центральному ринку у Луцьку люди купують картоплю оптом, аби підготуватися до зими. Скільки коштує кілограм та як правильно підготувати овоч для довгого зберігання, дізнавалися журналісти ВСН Минулоріч на ринках Луцька картоплю продавали по 12 гривень за кілограм, а якщо купували оптом - по 10 гривень за кілограм. Нині середня ціна за кілограм картоплі - 25 гривень.Якщо покупець бере мішок картоплі, місткість якого близько 45 кілограмів, вартість буде 18-20 гривень за кілограм. Сітка у середньому вміщає 20 кг, оптова ціна за кілограм - 18 гривень.Аби зберегти бараболю на довгий термін та уникнути гниття, потрібно створити для овоча певні умови:оптимальна температура для зберігання – +2…+4°С в зимовий період. Вологість повітря повинна бути не вище 85%. Якщо температурний режим не дотримується і в місці зберігання значно холодніше, то бульби промерзають і набувають неприємний солодкуватий присмак;на картоплю не повинні потрапляти прямі сонячні промені, адже на сонці в картоплинах виробляється соланін – отруйна речовина, а сама картопля набуває зеленуватий відтінок.Більшість людей зберігає картоплю в підвалах будинків або гаражах. Проте, чимало містян не мають такого темного та прохолодного місця, тому популярністю користуються так звані «сухі» заготовки. Зробити такі можна декількома способами:картоплю нарізати тонкими пластинками до 0,5 сантиметра, потім ретельно промити в холодній воді та висушити. Готові скибочки обсмажити в олії, а потім розкласти і дати висохнути. Сухі пластинки зберігати в пакетах з поліетилену в затемнених місцях;картоплю нарізати скибочками, просушити в духовці з відкритими дверцятами при температурі близько 40 градусів. Зібрати в пакет і зберігати в прохолодному місці.Такі заготовки не зіпсуються навіть за пів року, якщо правильно їх зберігати. Крім того, чищену і порізану картоплю на зиму можна заморозити, звісно, кому дозволяє це зробити розмір морозильної камери.

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