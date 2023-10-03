Парковку біля Луцького замку пропонують прибрати
Сьогодні, 23:18
У Луцьку пропонують прибрати парковку на площі перед замком.
Таку думку висловив архітектор, керівник та урбанпланувальник misto.reboot Тарас Пахолюк у програмі «Теревені про Луцьк» на телеканалі «Конкурент TV».
«Так, під замком зараз є парковка. Але це не ок. Мається на увазі, що це величезна можливість для міста (у напрямку розвитку цієї території, – ред.). Чи парковка має там бути? Я так не думаю», – каже Пахолюк.
Ведуча програми Олександра Куртєєва зауважила, що тема паркування в місті й справді важлива та запитала в архітектора: «Якщо ж парковка не під замком, тоді де?».
Тарас пояснив, що це питання треба розглядати під іншим кутом – не чому мало парковок у місті, а чому так багато автомобілів. Мовляв, варто розвивати мережі громадського транспорту, аби люди пересідали з автівок та могли з комфортом дістатися в потрібне їм місце.
«Шляхом того, що немає розвитку якісного громадського транспорту як єдиної системи, він не є легкодоступною. Знову ж таки з візком не потрапиш туди. У нас досі їздять ці «Богдани», які не пахнуть якимось адекватним комфортом. Добре. що збільшується кількість автобусів, а не маршруток. Але знову ж таки автобус – інклюзивний, але сама зупинка не інклюзивна», – пояснює Тарас Пахолюк.
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Таку думку висловив архітектор, керівник та урбанпланувальник misto.reboot Тарас Пахолюк у програмі «Теревені про Луцьк» на телеканалі «Конкурент TV».
«Так, під замком зараз є парковка. Але це не ок. Мається на увазі, що це величезна можливість для міста (у напрямку розвитку цієї території, – ред.). Чи парковка має там бути? Я так не думаю», – каже Пахолюк.
Ведуча програми Олександра Куртєєва зауважила, що тема паркування в місті й справді важлива та запитала в архітектора: «Якщо ж парковка не під замком, тоді де?».
Тарас пояснив, що це питання треба розглядати під іншим кутом – не чому мало парковок у місті, а чому так багато автомобілів. Мовляв, варто розвивати мережі громадського транспорту, аби люди пересідали з автівок та могли з комфортом дістатися в потрібне їм місце.
«Шляхом того, що немає розвитку якісного громадського транспорту як єдиної системи, він не є легкодоступною. Знову ж таки з візком не потрапиш туди. У нас досі їздять ці «Богдани», які не пахнуть якимось адекватним комфортом. Добре. що збільшується кількість автобусів, а не маршруток. Але знову ж таки автобус – інклюзивний, але сама зупинка не інклюзивна», – пояснює Тарас Пахолюк.
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Коментарі 1
Він майбуть щось покурив.
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