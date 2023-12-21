Донорський орган доставили гелікоптером: як почувається волинянин з пересадженим серцем





Про це Володимир Танський.



З пересадженим серцем Микола Бачинський живе уже четверту добу. Каже, що почуває себе добре й уже може підвестися з ліжка: "Я тільки встав, постояв трошки, а ви прийшли я знову встав і вже трохи розговорився".



Чоловік розповів: хворів 15 років, мав задишку та м’язову слабкість. Два роки тому був прооперований за кордоном — йому поставили дефібрилятор, але з часом стан погіршився.



Пересадку серця провели 8 жовтня. Операція тривала п’ять годин. Нині пацієнт у стабільному стані.



"Нормальний тиск, нормальний центральний венозний тиск, артеріальний, всі показники в нормі, — говорить кардіохірург Тарас Окунь. — Пацієнт самостійно п’є, їсть. Можливо, ще днів шість буде в реанімації, можливо, трошки більше".



Зі слів завідувача кардіохірургічного центру Ковельського територіального медоб’єднання Володимира Танського, трансплантація стала можлива завдяки тому, що рідні 46-річного черкащанина, який помер внаслідок мозкового крововиливу, дали згоду на посмертне донорство.



"Від моменту зняття органу з донора до моменту вшиття вийшло за чотири години. Операція і в Черкасах, і в Ковелі розпочиналася майже одночасно. Мої колеги робили розріз грудної клітини, поки я летів, то було все готове. Я тільки приїхав, зробив експлантацію серця реципієнта і вшив донорське серце", — сказав Володимир Танський.



Попереду Миколу Бачинського чекає тривала реабілітація. Як розповіла кардіологиня Ольга Танська, після виписки волинянин має отримувати імуносупресивну терапію. Ліки оплачує держава.



"Небезпечний період для таких хворих перших пів року до року, — додала лікарка. — Вони дуже чутливі до інфекційних і вірусних захворювань. Вони повинні знати і остерігатися місць масового скупчення людей, це постійна гігієна, тому що в початковий період іде пригнічення імунної системи для того, щоб прижилося серце".



Зі слів гендиректора Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання Валентина Вітра, за п’ять років у районній лікарні здійснили 30 трансплантацій, із них дев’ять пересадок серця та 21 пересадку нирки.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 59-річний волинянин, якому пересадили донорське серце на Волині, — у стабільному стані. Донорський орган транспортували гелікоптером із Черкас до Ковельської районної лікарні.Про це Суспільному 11 жовтня розповів завідувач кардіохірургічного центру, трансплантологЗ пересадженим серцемживе уже четверту добу. Каже, що почуває себе добре й уже може підвестися з ліжка: "Я тільки встав, постояв трошки, а ви прийшли я знову встав і вже трохи розговорився".Чоловік розповів: хворів 15 років, мав задишку та м’язову слабкість. Два роки тому був прооперований за кордоном — йому поставили дефібрилятор, але з часом стан погіршився.Пересадку серця провели 8 жовтня. Операція тривала п’ять годин. Нині пацієнт у стабільному стані."Нормальний тиск, нормальний центральний венозний тиск, артеріальний, всі показники в нормі, — говорить кардіохірург Тарас Окунь. — Пацієнт самостійно п’є, їсть. Можливо, ще днів шість буде в реанімації, можливо, трошки більше".Зі слів завідувача кардіохірургічного центру Ковельського територіального медоб’єднання Володимира Танського, трансплантація стала можлива завдяки тому, що рідні 46-річного черкащанина, який помер внаслідок мозкового крововиливу, дали згоду на посмертне донорство."Від моменту зняття органу з донора до моменту вшиття вийшло за чотири години. Операція і в Черкасах, і в Ковелі розпочиналася майже одночасно. Мої колеги робили розріз грудної клітини, поки я летів, то було все готове. Я тільки приїхав, зробив експлантацію серця реципієнта і вшив донорське серце", — сказав Володимир Танський.Попереду Миколу Бачинського чекає тривала реабілітація. Як розповіла кардіологиня, після виписки волинянин має отримувати імуносупресивну терапію. Ліки оплачує держава."Небезпечний період для таких хворих перших пів року до року, — додала лікарка. — Вони дуже чутливі до інфекційних і вірусних захворювань. Вони повинні знати і остерігатися місць масового скупчення людей, це постійна гігієна, тому що в початковий період іде пригнічення імунної системи для того, щоб прижилося серце".Зі слів гендиректора Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання, за п’ять років у районній лікарні здійснили 30 трансплантацій, із них дев’ять пересадок серця та 21 пересадку нирки.

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