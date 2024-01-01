Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 12 жовтня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, місцями на ґрунті заморозки 0,-3°, вдень 9-14° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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