Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, місцями на ґрунті заморозки 0,-3°, вдень 9-14° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, місцями на ґрунті заморозки 0,-3°, вдень 9-14° тепла.
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