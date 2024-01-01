Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 12 жовтня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.



Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.



Волинська область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.



Температура вночі 2-7° тепла, місцями на ґрунті заморозки 0,-3°, вдень 9-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.Температура вночі 2-7° тепла, місцями на ґрунті заморозки 0,-3°, вдень 9-14° тепла.

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