По шість років позбавлення волі кожному: двох волинян судили за наркозлочини

По шість років позбавлення волі кожному: двох волинян судили за наркозлочини
По шість років позбавлення волі кожному – двох ковельчан судили
за наркозлочини.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів двома 21-річними жителями Ковеля (ч. 2 ст. 307 КК України).

Упродовж червня-серпня 2023 року правоохоронці зафіксували пять епізодів збуту ними канабісу в Ковелі та Любомлі.

Суд визнав волинян винуватими у вчиненні цих злочинів та призначив кожному покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.



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Теги: Волинь, наркозлочини, прокуратура
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