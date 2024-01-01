По шість років позбавлення волі кожному: двох волинян судили за наркозлочини

По шість років позбавлення волі кожному – двох ковельчан судилиза наркозлочини.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів двома 21-річними жителями Ковеля (ч. 2 ст. 307 КК України).Упродовж червня-серпня 2023 року правоохоронці зафіксували пять епізодів збуту ними канабісу в Ковелі та Любомлі.Суд визнав волинян винуватими у вчиненні цих злочинів та призначив кожному покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.