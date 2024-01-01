Так звучить сучасна Україна: театр у Луцьку отримав нагороду за розвиток мистецтва





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«Було приємно отримати подяку та диплом за сприяння розвитку театрального мистецтва і національної культури, а також за участь у Всеукраїнському фестивалі у Хмельницькому із виставою «Останній Гречкосій» Ореста Огородника, – йдеться у дописі.



Саме так Україна перемагає на театральному фронті: показуючи та розповідаючи про простих українців, для яких найважливіша - їхня рідна земля.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка отримав нагороду за свою діяльність. Театрали розвивають мистецтво, донатять на ЗСУ, дарують яскраві враження та підтримують бойовий дух кожного, хто приходить на вистави.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«Було приємно отримати подяку та диплом за сприяння розвитку театрального мистецтва і національної культури, а також за участь у Всеукраїнському фестивалі у Хмельницькому із виставою «Останній Гречкосій», – йдеться у дописі.Саме так Україна перемагає на театральному фронті: показуючи та розповідаючи про простих українців, для яких найважливіша - їхня рідна земля.

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