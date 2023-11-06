Субсидія на опалювальний період: скільком волинянам її призначили та як отримати допомогу





У літній період в області було 26 тисяч субсидіантів, повідомили 11 жовтня в обласній військовій адміністрації (ОВА), пише



Як отримати субсидію на опалювальний сезон



Волинянам, які хочуть отримати допомогу на оплату комунальних послуг, необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Там же приймають тих, хто вже мав субсидію, але у домоволодінні змінилася кількість зареєстрованих жильців.



Для призначення житлової субсидії враховуються доходи за перший та другий квартали цього року. Для пенсіонерів, які не мали інших доходів, окрім пенсії, враховується сума пенсії за серпень.



Як подати документи на субсидію і коли її призначать



Подати документи на призначення житлової субсидії можна кількома способами:



- особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;



- поштою на адресу територіального органу Фонду: м.Луцьк, Київський майдан, 6;



- онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд";



- через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг та через портал "Дія".



В ОВА зазначили: у разі подання документів до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду. А якщо звернутися з 1 грудня, то з місяця, в якому відбулось звернення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 жовтня розпочався автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. На Волині субсидію отримуватимуть 50 тисяч 438 жителів.У літній період в області було 26 тисяч субсидіантів, повідомили 11 жовтня в обласній військовій адміністрації (ОВА), пише Суспільне Волинянам, які хочуть отримати допомогу на оплату комунальних послуг, необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Там же приймають тих, хто вже мав субсидію, але у домоволодінні змінилася кількість зареєстрованих жильців.Для призначення житлової субсидії враховуються доходи за перший та другий квартали цього року. Для пенсіонерів, які не мали інших доходів, окрім пенсії, враховується сума пенсії за серпень.Подати документи на призначення житлової субсидії можна кількома способами:- особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;- поштою на адресу територіального органу Фонду: м.Луцьк, Київський майдан, 6;- онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд";- через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг та через портал "Дія".В ОВА зазначили: у разі подання документів до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду. А якщо звернутися з 1 грудня, то з місяця, в якому відбулось звернення.

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