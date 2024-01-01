Проспект Відродження знову тоне. ФОТО

На проспекті Відродження у Луцьку, поблизу міської лікарні, знову не сходить вода після рясного дощу.Відповідні фото інтернет-виданнюнадіслала наша читачка.Вона зазначила, що затопило також прилеглі вулиці: Ветеранів та Олімпійську (Писаревського).Вода розділила дві сторони вулиці.Через затоплення проїзної частини у тому районі люди не можуть перетнути її по пішохідних переходах.На місці працюють комунальники, які намагаються усунути проблему.