Проспект Відродження знову тоне. ФОТО
Сьогодні, 13:51
На проспекті Відродження у Луцьку, поблизу міської лікарні, знову не сходить вода після рясного дощу.
Відповідні фото інтернет-виданню ВолиньPost надіслала наша читачка.
Вона зазначила, що затопило також прилеглі вулиці: Ветеранів та Олімпійську (Писаревського).
Вода розділила дві сторони вулиці.
Через затоплення проїзної частини у тому районі люди не можуть перетнути її по пішохідних переходах.
На місці працюють комунальники, які намагаються усунути проблему.
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Відповідні фото інтернет-виданню ВолиньPost надіслала наша читачка.
Вона зазначила, що затопило також прилеглі вулиці: Ветеранів та Олімпійську (Писаревського).
Вода розділила дві сторони вулиці.
Через затоплення проїзної частини у тому районі люди не можуть перетнути її по пішохідних переходах.
На місці працюють комунальники, які намагаються усунути проблему.
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