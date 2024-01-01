Проспект Відродження знову тоне. ФОТО

Проспект Відродження знову тоне. ФОТО
На проспекті Відродження у Луцьку, поблизу міської лікарні, знову не сходить вода після рясного дощу.

Відповідні фото інтернет-виданню ВолиньPost надіслала наша читачка.

Вона зазначила, що затопило також прилеглі вулиці: Ветеранів та Олімпійську (Писаревського).

Вода розділила дві сторони вулиці.

Через затоплення проїзної частини у тому районі люди не можуть перетнути її по пішохідних переходах.

На місці працюють комунальники, які намагаються усунути проблему.


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