Розшукали 12-річного лучанина, який зник дорогою до школи

У Луцьку розшукалисьогодні вранці дорогою до школи.Про цеповідомили у поліції Волині."З дитиною все добре. Його життю та здоров'ю нічого не загрошує. Хлопчик забрів далеко і заблукав. Небайдужий громадянин побачив його і подзвонив у поліцію", - наголосили правоохоронці.Нагадаємо, що сьогодні близько 07:50 хлопчик вийшов з місця проживання, прямуючи до зупинки «Школа № 26», але до кінцевого місця призначення він так і не прибув.