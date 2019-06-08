Розшукали 12-річного лучанина, який зник дорогою до школи

Розшукали 12-річного лучанина, який зник дорогою до школи
У Луцьку розшукали 12-річного хлопчика, який зник сьогодні вранці дорогою до школи.

Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили у поліції Волині.

"З дитиною все добре. Його життю та здоров'ю нічого не загрошує. Хлопчик забрів далеко і заблукав. Небайдужий громадянин побачив його і подзвонив у поліцію", - наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, що сьогодні близько 07:50 хлопчик вийшов з місця проживання, прямуючи до зупинки «Школа № 26», але до кінцевого місця призначення він так і не прибув.

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Теги: Луцьк, хлопчик, розшук, поліція
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