На Волині троє чоловіків незаконно зрубали 175 дерев

Маневицькі поліцейські встановили особи громадян, які здійснювали незаконну порубку лісу.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі здійснюють незаконну порубку лісу вздовж дороги сполученням Троянівка – Майдан, Камінь – Каширського району. Для з’ясування обставин на місце направилась слідчо-оперативна група поліції.З’ясувалося, що порубку здійснювали троє жителів Маневицької громади, 18, 17 та 40 років.При спілкуванні із 40-громадянином, чоловік повідомив, що він є субпідрядником та виконує роботи щодо очистки насаджень вздовж вище зазначеної дороги. Однак надати копії договорів підряду та субпідряду волинянин не зміг.Встановлено, що громадяни здійснили незаконну порубку 175-ти дерев породи сосна, береза, осика.Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.Слідство триває.