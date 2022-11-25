На Волині троє чоловіків незаконно зрубали 175 дерев
Сьогодні, 12:10
Маневицькі поліцейські встановили особи громадян, які здійснювали незаконну порубку лісу.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі здійснюють незаконну порубку лісу вздовж дороги сполученням Троянівка – Майдан, Камінь – Каширського району. Для з’ясування обставин на місце направилась слідчо-оперативна група поліції.
З’ясувалося, що порубку здійснювали троє жителів Маневицької громади, 18, 17 та 40 років.
При спілкуванні із 40-громадянином, чоловік повідомив, що він є субпідрядником та виконує роботи щодо очистки насаджень вздовж вище зазначеної дороги. Однак надати копії договорів підряду та субпідряду волинянин не зміг.
Встановлено, що громадяни здійснили незаконну порубку 175-ти дерев породи сосна, береза, осика.
Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі здійснюють незаконну порубку лісу вздовж дороги сполученням Троянівка – Майдан, Камінь – Каширського району. Для з’ясування обставин на місце направилась слідчо-оперативна група поліції.
З’ясувалося, що порубку здійснювали троє жителів Маневицької громади, 18, 17 та 40 років.
При спілкуванні із 40-громадянином, чоловік повідомив, що він є субпідрядником та виконує роботи щодо очистки насаджень вздовж вище зазначеної дороги. Однак надати копії договорів підряду та субпідряду волинянин не зміг.
Встановлено, що громадяни здійснили незаконну порубку 175-ти дерев породи сосна, береза, осика.
Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
Слідство триває.
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