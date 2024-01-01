У Луцьку чоловік знайшов банківську карту і два тижні «тринькав» з неї гроші





Про це йдеться в



Обвинувачений – уродженець села Усичі Луцького району, неодружений, непрацюючий, раніше не судимий.



За даними слідства, у грудні 2023 року поблизу зупинки громадського транспорту він знайшов у смітнику картку клієнтки «ПриватБанку» та привласнив її. З 28 грудня до 9 січня, використовуючи безконтактну технологію NFC, чоловік здійснював незаконні платежі.



За цей час він встиг близько 50 разів зробити покупки в різних магазинах міста. Зокрема, частенько заходив чоловік в алкомаркет. Загальна сума викраденого склала понад 4 700 гривень.



Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину та висловив каяття за скоєне, однак збитки потерпілій не відшкодував.



Суд, взявши до уваги обставини справи та щире каяття обвинуваченого, визнав його винним за ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення офіційних документів, штампів чи печаток) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) КК України. За сукупністю злочинів йому було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Однак суд, звільнив чоловіка від відбування покарання, призначивши іспитовий строк на 1 рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному суді винесли вирок чоловіку, який знайшов чужу банківську картку та упродовж майже двох тижнів робив за допомогою неї різноманітні покупки.Про це йдеться в рішенні від 7 жовтня.Обвинувачений – уродженець села Усичі Луцького району, неодружений, непрацюючий, раніше не судимий.За даними слідства, у грудні 2023 року поблизу зупинки громадського транспорту він знайшов у смітнику картку клієнтки «ПриватБанку» та привласнив її. З 28 грудня до 9 січня, використовуючи безконтактну технологію NFC, чоловік здійснював незаконні платежі.За цей час він встиг близько 50 разів зробити покупки в різних магазинах міста. Зокрема, частенько заходив чоловік в алкомаркет. Загальна сума викраденого склала понад 4 700 гривень.Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину та висловив каяття за скоєне, однак збитки потерпілій не відшкодував.Суд, взявши до уваги обставини справи та щире каяття обвинуваченого, визнав його винним за ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення офіційних документів, штампів чи печаток) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) КК України. За сукупністю злочинів йому було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Однак суд, звільнив чоловіка від відбування покарання, призначивши іспитовий строк на 1 рік.

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