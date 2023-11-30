На Волині вперше за 50 років відремонтують міст. ФОТО

На Волині вперше за 50 років відремонтують міст. ФОТО
У селі Борзова Старовижівської територіальної громади стартував ремонт мосту, що розташований на автомобільній дорозі Т-03-10 Стара Вижівка – Буцинь – /М-19/.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Ця залізобетонна 6-метрова споруда побудована у 1960 році, востаннє ремонтувалась понад 50 років тому – у 1972-му. Аби ця зношена та зруйнована за роки експлуатації інженерна споруда не стала причиною аварій та перебоїв в русі транспорту, її потрібно було невідкладно ремонтувати.

Навіть невеликі мости є важливою складовою автомобільних шляхів, оскільки забезпечують безперервність транспортних потоків через природні перешкоди – річки, струмки, меліоративні канали.

Роботи стартували на початку жовтня. Мостовики посилять опори мосту та відновлять його прогонові конструкції.
Весь комплекс ремонтних робіт плануємо завершити до кінця поточного року.

Нагадаємо, що торік на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області на автошляху Т-03-10 відремонтовано міст завдовжки 54 метри у селищі Стара Вижівка.

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Теги: Стара Вижівка, ремонт
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