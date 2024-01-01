Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 15 жовтня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-7°, вдень 8-10°.
Волинська область
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8°, вдень 6-11°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 15 жовтня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-7°, вдень 8-10°.
Волинська область
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8°, вдень 6-11°.
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