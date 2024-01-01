Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 15 жовтня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.



Температура вночі 5-7°, вдень 8-10°.



Волинська область



Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.



Температура вночі 3-8°, вдень 6-11°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.Температура вночі 5-7°, вдень 8-10°.Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.Температура вночі 3-8°, вдень 6-11°.

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