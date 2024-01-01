Шпигував для росії: на Волині до 15 років тюрми засудили прикордонника





Про це



За матеріалами Служби безпеки та Держприкордонслужби реальний термін ув’язнення отримав російський агент, який діяв на Волині. Мова йде про 40-річного помічника начальника відділу місцевого прикордонного загону, якого дистанційно завербувала фсб.



За інструкцією російської спецслужби агент збирав інформацію про пункти базування, маршрути руху та наявне озброєння Сил оборони, які залучені до захисту регіону.



Найбільше окупантів цікавили локації укріпрайонів та орієнтовна кількість особового складу українських військ на оборонних лініях. Контррозвідники СБУ своєчасно затримали зрадника у червні цього року і встановили його російського куратора.



Ним виявився кадровий співробітник фсб Олексій Добрицький, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську.



За матеріалами Служби безпеки суд призначив «кроту» 15 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням військового звання.



Як встановило розслідування, прикордонник потрапив до уваги фсб, коли проходив службу на сході України. Згодом його відрядили до Волинської області, де він приступив до виконання ворожих завдань.



В обмін на співпрацю з окупантами зловмисник розраховував на «евакуацію» до росії та «посаду» у військових формуваннях рф.



На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Розслідування проводили співробітники СБУ у Волинській області спільно з підрозділом власної безпеки Держприкордонслужби за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав «кріт» фсб, який шпигував для рф на північному кордоні України.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.За матеріалами Служби безпеки та Держприкордонслужби реальний термін ув’язнення отримав російський агент, який діяв на Волині. Мова йде про 40-річного помічника начальника відділу місцевого прикордонного загону, якого дистанційно завербувала фсб.За інструкцією російської спецслужби агент збирав інформацію про пункти базування, маршрути руху та наявне озброєння Сил оборони, які залучені до захисту регіону.Найбільше окупантів цікавили локації укріпрайонів та орієнтовна кількість особового складу українських військ на оборонних лініях. Контррозвідники СБУ своєчасно затримали зрадника у червні цього року і встановили його російського куратора.Ним виявився кадровий співробітник фсб Олексій Добрицький, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську.За матеріалами Служби безпеки суд призначив «кроту» 15 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням військового звання.Як встановило розслідування, прикордонник потрапив до уваги фсб, коли проходив службу на сході України. Згодом його відрядили до Волинської області, де він приступив до виконання ворожих завдань.В обмін на співпрацю з окупантами зловмисник розраховував на «евакуацію» до росії та «посаду» у військових формуваннях рф.На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Розслідування проводили співробітники СБУ у Волинській області спільно з підрозділом власної безпеки Держприкордонслужби за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

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