У Раді пояснили нещодавні рейди ТЦК: хлопці на війні теж хочуть на концерт «Океану Ельзи»





Про це сказав народний депутат від партії «Слуга Народу» та член Комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, пише



На його думку, військове керівництво та військові мають більше інформувати цивільних військовозобов’язаних про те, «що відбувається на війні». Федієнко каже про проблему відсутності тих, ким можна замінити військових на фронті.



«Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт “Океану Ельзи”, сходити до ресторанів», — вважає депутат і додає, що командири просять про поповнення, але воно не надходить.



Саме з цим він пов’язує рейди ТЦК, однак наголошує, що вони відбувалися в межах чинного законодавства, адже стати на військовий облік — «це вже не право» військовозобов’язаних, а «обов’язок».



Водночас Федієнко не захотів сказати, чи означають такі дії ТЦК провалену мобілізацію, адже це, мовляв, інформація з обмеженим доступом.



Увечері 11 жовтня в Палаці спорту в Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.



У міському ТЦК наголосили, що між його військовослужбовцями та цивільними чоловіками конфліктів не було, а також сказали, що перевірки здійснюють постійно від початку воєнного стану й уведення мобілізації.



Крім Києва, перевірки ТЦК відбулися в багатьох інших містах України. Зокрема, фото людей у військовій формі, що навідалися в нічний клуб міста, публікував депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час нещодавніх рейдів працівники територіальних центрів комплектування нагадали цивільним людям про потребу ставати на військовий облік.Про це сказав народний депутат від партії «Слуга Народу» та член Комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, пише Громадське На його думку, військове керівництво та військові мають більше інформувати цивільних військовозобов’язаних про те, «що відбувається на війні». Федієнко каже про проблему відсутності тих, ким можна замінити військових на фронті.«Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт “Океану Ельзи”, сходити до ресторанів», — вважає депутат і додає, що командири просять про поповнення, але воно не надходить.Саме з цим він пов’язує рейди ТЦК, однак наголошує, що вони відбувалися в межах чинного законодавства, адже стати на військовий облік — «це вже не право» військовозобов’язаних, а «обов’язок».Водночас Федієнко не захотів сказати, чи означають такі дії ТЦК провалену мобілізацію, адже це, мовляв, інформація з обмеженим доступом.Увечері 11 жовтня в Палаці спорту в Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступуразом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.У міському ТЦК наголосили, що між його військовослужбовцями та цивільними чоловіками конфліктів не було, а також сказали, що перевірки здійснюють постійно від початку воєнного стану й уведення мобілізації.Крім Києва, перевірки ТЦК відбулися в багатьох інших містах України. Зокрема, фото людей у військовій формі, що навідалися в нічний клуб міста, публікував депутат Львівської міської ради

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