На Волині дерево впало на дорогу та перегородило рух транспорту
Сьогодні, 14:40
На Камінь-Каширщині дерево впало на проїжджу частину дороги.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 14 жовтня, о 10:45 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Ветли Любешівської громади внаслідок погодних умов дерево впало на проїжджу частину дороги і перегородило рух транспорту.
На місці рятувальники 23 ДПРП села Ветли за допомогою бензопили розкряжували дерево та забрали його з дороги на узбіччя.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 14 жовтня, о 10:45 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Ветли Любешівської громади внаслідок погодних умов дерево впало на проїжджу частину дороги і перегородило рух транспорту.
На місці рятувальники 23 ДПРП села Ветли за допомогою бензопили розкряжували дерево та забрали його з дороги на узбіччя.
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