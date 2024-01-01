На Волині дерево впало на дорогу та перегородило рух транспорту





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 14 жовтня, о 10:45 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Ветли Любешівської громади внаслідок погодних умов дерево впало на проїжджу частину дороги і перегородило рух транспорту.



На місці рятувальники 23 ДПРП села Ветли за допомогою бензопили розкряжували дерево та забрали його з дороги на узбіччя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Камінь-Каширщині дерево впало на проїжджу частину дороги.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 14 жовтня, о 10:45 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Ветли Любешівської громади внаслідок погодних умов дерево впало на проїжджу частину дороги і перегородило рух транспорту.На місці рятувальники 23 ДПРП села Ветли за допомогою бензопили розкряжували дерево та забрали його з дороги на узбіччя.

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