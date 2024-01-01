Через сильні пориви вітру на Волині повністю знеструмлені 26 населених пунктів

Через сильні пориви вітру на Волині повністю знеструмлені 26 населених пунктів
На Волині зафіксовані аварійні відключення через сильні пориви вітру. Попри те, що негода досі вирує, бригади «Волиньобленерго» вже усувають її наслідки.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".

"Головна причина знеструмлень – падіння гілок і дерев на лінії електропередачі та опори.

Станом на 12:30 14 жовтня на території області знеструмлено:

- 4 повітряні лінії 10 кВ повністю та 3 частково

- 178 трансформаторних підстанцій,

- 26 населених пункти повністю, 10 частково.

Загалом без електропостачання - 6 178 споживачів.

У місцях, де є пошкодження, скасовані планові роботи.
До ліквідації наслідків негоди задіяно 27 аварійно-відновлювальних бригад та 35 одиниць спецехніки", - йдеться в повідомленні.

Енергетики нагадують, що безпечна відстань від місця обриву проводу на відкритій місцевості – 8 метрів.

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Теги: Волинь, світло, населені пункти
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