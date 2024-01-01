Через сильні пориви вітру на Волині повністю знеструмлені 26 населених пунктів
Сьогодні, 13:33
На Волині зафіксовані аварійні відключення через сильні пориви вітру. Попри те, що негода досі вирує, бригади «Волиньобленерго» вже усувають її наслідки.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".
"Головна причина знеструмлень – падіння гілок і дерев на лінії електропередачі та опори.
Станом на 12:30 14 жовтня на території області знеструмлено:
- 4 повітряні лінії 10 кВ повністю та 3 частково
- 178 трансформаторних підстанцій,
- 26 населених пункти повністю, 10 частково.
Загалом без електропостачання - 6 178 споживачів.
У місцях, де є пошкодження, скасовані планові роботи.
До ліквідації наслідків негоди задіяно 27 аварійно-відновлювальних бригад та 35 одиниць спецехніки", - йдеться в повідомленні.
Енергетики нагадують, що безпечна відстань від місця обриву проводу на відкритій місцевості – 8 метрів.
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Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".
"Головна причина знеструмлень – падіння гілок і дерев на лінії електропередачі та опори.
Станом на 12:30 14 жовтня на території області знеструмлено:
- 4 повітряні лінії 10 кВ повністю та 3 частково
- 178 трансформаторних підстанцій,
- 26 населених пункти повністю, 10 частково.
Загалом без електропостачання - 6 178 споживачів.
У місцях, де є пошкодження, скасовані планові роботи.
До ліквідації наслідків негоди задіяно 27 аварійно-відновлювальних бригад та 35 одиниць спецехніки", - йдеться в повідомленні.
Енергетики нагадують, що безпечна відстань від місця обриву проводу на відкритій місцевості – 8 метрів.
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