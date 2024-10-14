46 військових не повернулися із закордонного відпочинку з початку повномасштабного вторгнення





Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з відповіді на запит до Міноборони України, пише



У Головному управлінні Військової служби кажуть, що військові можуть перетинати кордон на загальних підставах, якщо мають дозвіл командира військової частини. При цьому їхній час відпустки не обмежений, і для виїзду необхідно надати лише відповідний документ про дозвіл на виїзд до іншої країни.



"У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини", - йдеться в повідомленні.



Міноборони не повідомляє про порушення законодавства під час перетину кордону військовослужбовцями.



У Державній прикордонній службі України відзначають, що з серпня 2024 року фіксується суттєве зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону.



На початку вересня в ДПСУ повідомили, що група чоловіків планувала незаконно перетнути лінію державного кордону з республікою Білорусь через заміновану місцевість Рівненської області. Зазначається, що прикордонники не лише не допустили порушення кордону, а й зберегли життя людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення Росії 46 українських військовослужбовців виїхали за кордон для відпочинку та не повернулися.Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з відповіді на запит до Міноборони України, пише Українська правда У Головному управлінні Військової служби кажуть, що військові можуть перетинати кордон на загальних підставах, якщо мають дозвіл командира військової частини. При цьому їхній час відпустки не обмежений, і для виїзду необхідно надати лише відповідний документ про дозвіл на виїзд до іншої країни."У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини", - йдеться в повідомленні.Міноборони не повідомляє про порушення законодавства під час перетину кордону військовослужбовцями.У Державній прикордонній службі України відзначають, що з серпня 2024 року фіксується суттєве зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону.На початку вересня в ДПСУ повідомили, що група чоловіків планувала незаконно перетнути лінію державного кордону з республікою Білорусь через заміновану місцевість Рівненської області. Зазначається, що прикордонники не лише не допустили порушення кордону, а й зберегли життя людей.

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