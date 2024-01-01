Останній бій прийняв на Курському напрямку: загинув Герой з Волині Володимир Кашуба

Останній бій прийняв на Курському напрямку: загинув Герой з Волині Володимир Кашуба
На війні з російськими окупантами загинув наш земляк, оператор зенітного ракетно-артилерійського дивізіону, рядовий Володимир Володимирович Кашуба.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

"Свій останній бій Герой прийняв 10 жовтня 2024 року на Курському напрямку.

Прощання з воїном Володимиром Кашубою відбудеться завтра, 15 жовтня, у такому порядку:

• 10:00 — служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення — хода до центру міста;

• 11:00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

Поховають Володимира Кашубу на Алеї почесних поховань міського кладовища", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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