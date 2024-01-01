Останній бій прийняв на Курському напрямку: загинув Герой з Волині Володимир Кашуба
Сьогодні, 12:28
На війні з російськими окупантами загинув наш земляк, оператор зенітного ракетно-артилерійського дивізіону, рядовий Володимир Володимирович Кашуба.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Свій останній бій Герой прийняв 10 жовтня 2024 року на Курському напрямку.
Прощання з воїном Володимиром Кашубою відбудеться завтра, 15 жовтня, у такому порядку:
• 10:00 — служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення — хода до центру міста;
• 11:00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Поховають Володимира Кашубу на Алеї почесних поховань міського кладовища", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Свій останній бій Герой прийняв 10 жовтня 2024 року на Курському напрямку.
Прощання з воїном Володимиром Кашубою відбудеться завтра, 15 жовтня, у такому порядку:
• 10:00 — служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення — хода до центру міста;
• 11:00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Поховають Володимира Кашубу на Алеї почесних поховань міського кладовища", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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