Пропонував купити товари: у 41-річної волинянки злодій вирвав з рук іноземну валюту та втік
Сьогодні, 11:18
Любомльські слідчі оголосили про підозру зухвалому грабіжнику.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась 12 жовтня на Ковельщині між селами Згорани та Полапи.
До 41-річної місцевої мешканки під’їхав невідомий чоловік на авто Volkswagen та запропонував жінці придбати побутові товари. Коли волинянка діставала кошти, він вирвав з її рук усі гроші в іноземній валюті, відкрито заволодівши ними, та втік на авто в невідомому напрямку. Сума збитку – майже 30 тисяч гривень.
Жінка швидко зателефонувала в поліцію та повідомила прикмети зловмисника і транспортного засобу.
Завдяки злагодженим діям усіх поліцейських його затримали в Ковелі.
13 жовтня, за процесуального керівництва Ковельської прокуратури, 55-річному фігуранту, громадянину іншої країни, слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального Кодексу України.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась 12 жовтня на Ковельщині між селами Згорани та Полапи.
До 41-річної місцевої мешканки під’їхав невідомий чоловік на авто Volkswagen та запропонував жінці придбати побутові товари. Коли волинянка діставала кошти, він вирвав з її рук усі гроші в іноземній валюті, відкрито заволодівши ними, та втік на авто в невідомому напрямку. Сума збитку – майже 30 тисяч гривень.
Жінка швидко зателефонувала в поліцію та повідомила прикмети зловмисника і транспортного засобу.
Завдяки злагодженим діям усіх поліцейських його затримали в Ковелі.
13 жовтня, за процесуального керівництва Ковельської прокуратури, 55-річному фігуранту, громадянину іншої країни, слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального Кодексу України.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Пропонував купити товари: у 41-річної волинянки злодій вирвав з рук іноземну валюту та втік
Сьогодні, 11:18