Пропонував купити товари: у 41-річної волинянки злодій вирвав з рук іноземну валюту та втік

Пропонував купити товари: у 41-річної волинянки злодій вирвав з рук іноземну валюту та втік
Любомльські слідчі оголосили про підозру зухвалому грабіжнику.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилась 12 жовтня на Ковельщині між селами Згорани та Полапи.

До 41-річної місцевої мешканки під’їхав невідомий чоловік на авто Volkswagen та запропонував жінці придбати побутові товари. Коли волинянка діставала кошти, він вирвав з її рук усі гроші в іноземній валюті, відкрито заволодівши ними, та втік на авто в невідомому напрямку. Сума збитку – майже 30 тисяч гривень.

Жінка швидко зателефонувала в поліцію та повідомила прикмети зловмисника і транспортного засобу.

Завдяки злагодженим діям усіх поліцейських його затримали в Ковелі.

13 жовтня, за процесуального керівництва Ковельської прокуратури, 55-річному фігуранту, громадянину іншої країни, слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального Кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, слідство триває.


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Теги: Волинь, злодій, гроші
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