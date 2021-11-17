Пропонував купити товари: у 41-річної волинянки злодій вирвав з рук іноземну валюту та втік

Любомльські слідчі оголосили про підозру зухвалому грабіжнику.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилась 12 жовтня на Ковельщині між селами Згорани та Полапи.До 41-річної місцевої мешканки під’їхав невідомий чоловік на авто Volkswagen та запропонував жінці придбати побутові товари. Коли волинянка діставала кошти, він вирвав з її рук усі гроші в іноземній валюті, відкрито заволодівши ними, та втік на авто в невідомому напрямку. Сума збитку – майже 30 тисяч гривень.Жінка швидко зателефонувала в поліцію та повідомила прикмети зловмисника і транспортного засобу.Завдяки злагодженим діям усіх поліцейських його затримали в Ковелі.13 жовтня, за процесуального керівництва Ковельської прокуратури, 55-річному фігуранту, громадянину іншої країни, слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального Кодексу України.Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, слідство триває.