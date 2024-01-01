Зеленський заявив, що Північна Корея передає у російське військо людей

Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає російській армії зброю та особовий склад.



Про це він



«Ми бачимо, що нарощується союз між росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта», — заявив Зеленський.



Президент закликав партнерів посилити підтримку України для недопущення «більшої війни».



«Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більше рішуче постачання для наших сил — це не просто перелік військових засобів. Це про підвищення тиску на агресора», — додав Володимир Зеленський.



Раніше Washington Post повідомило, що кілька тисяч солдатів із Північної Кореї зараз проходять підготовку в росії, а до кінця року їх можуть перекинути на фронт в Україні.



Нагадаємо, ще торік Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про прибуття на тимчасово окуповану територію України обмеженого контингенту військовослужбовців Північної Кореї, зокрема підрозділів інженерних військ.



А на початку жовтня цього року Kyiv Post із посиланням на джерела у воєнній розвідці написало, що серед 20 загиблих від ракетного удару по території поблизу тимчасово окупованого Донецька було шестеро офіцерів із Північної Кореї.



У кремлі ж заперечують, що у війні проти України на їхньому боці беруть участь військові з КНДР. Речник російського лідера дмитро пєсков називав повідомлення про це «інформаційною качкою», цитувало його пропагандистське ТАСС.



Роль КНДР у російсько-українській війні



У січні 2024-го з’явилися перші докази того, що Північна Корея передає росії своє озброєння. Так, експертиза підтвердила, що на початку січня росіяни вдарили по Харкову саме північнокорейською ракетою.



Станом на кінець лютого слідчі зафіксували, що російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження. Унаслідок ворожих атак загинули щонайменше 24 людини, ще понад сто цивільних зазнали тяжких поранень.



Крім того, за даними української розвідки, Північна Корея відправила в росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів 1970-1980-х років виготовлення.



А в червні рф та КНДР підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Він передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або москви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що Північна Корея постачає російській армії зброю та особовий склад.Про це він заявив у відеозверненні 13 жовтня, пише Громадське.«Ми бачимо, що нарощується союз між росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта», — заявив Зеленський.Президент закликав партнерів посилити підтримку України для недопущення «більшої війни».«Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більше рішуче постачання для наших сил — це не просто перелік військових засобів. Це про підвищення тиску на агресора», — додав Володимир Зеленський.Раніше Washington Post повідомило, що кілька тисяч солдатів із Північної Кореї зараз проходять підготовку в росії, а до кінця року їх можуть перекинути на фронт в Україні.Нагадаємо, ще торік Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про прибуття на тимчасово окуповану територію України обмеженого контингенту військовослужбовців Північної Кореї, зокрема підрозділів інженерних військ.А на початку жовтня цього року Kyiv Post із посиланням на джерела у воєнній розвідці написало, що серед 20 загиблих від ракетного удару по території поблизу тимчасово окупованого Донецька було шестеро офіцерів із Північної Кореї.У кремлі ж заперечують, що у війні проти України на їхньому боці беруть участь військові з КНДР. Речник російського лідера дмитро пєсков називав повідомлення про це «інформаційною качкою», цитувало його пропагандистське ТАСС.У січні 2024-го з’явилися перші докази того, що Північна Корея передає росії своє озброєння. Так, експертиза підтвердила, що на початку січня росіяни вдарили по Харкову саме північнокорейською ракетою.Станом на кінець лютого слідчі зафіксували, що російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження. Унаслідок ворожих атак загинули щонайменше 24 людини, ще понад сто цивільних зазнали тяжких поранень.Крім того, за даними української розвідки, Північна Корея відправила в росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів 1970-1980-х років виготовлення.А в червні рф та КНДР підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Він передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або москви.

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