Кредит на енергообладнання: скільки волинян його отримали і як це зробити

Кредит на енергообладнання: скільки волинян його отримали і як це зробити
В Україні з липня 2024 року запрацювала державна програма з кредитування на придбання енергообладнання. Наразі 200 волинян подали заявки, аби взяти кредит під 0% у банках на придбання та встановлення генеруючих установок на альтернативних джерелах енергії.

Про це Суспільному розповів заступник начальника обласного департаменту економічного розвитку Андрій Ткачук.

Умови участі у держпрограмі і обмеження

Програма реалізується урядом України спільно з Фондом розвитку підприємництва. Зі слів Андрія Ткачука, вона спрямована на забезпечення населення електроенергією, а не на продаж за "зеленим" тарифом.

"Найперше обмеження, яке існує, це до житлової площі. Це не більше 250 кв. м, друге — потужність установки. Йдеться про сонячні батареї чи інші установки, це не має перевищувати 10 кВт. Це певним чином обмежує. Тому що наші громадяни хочуть мати більшу потужність і надлишок продавати", — говорить посадовець.

Учасником програми можуть бути офіційно працевлаштовані люди, пенсіонери, фізичні особи-підприємці, віком від 21 до 65 років. Товаром може бути гібридна система електропостачання (сонячні батареї або вітрова установка, інвертор, система зберігання накопиченої електроенергії, акумуляторні батареї, а також послуги з монтажу цієї системи).

Зі слів Андрія Ткачука, від початку впровадження програми майже 500 волинян отримали відмову у можливості скористатися держпрограмою.

Хто не може скористатися програмою — досвід волинянина

Серед волинян, які не змогли взяти кредит у банку під 0% на встановлення сонячних панелей для власних потреб — лучанин Артем Запотоцький. Чоловік каже: усе розрахував і хотів отримати кредит на 10 років. Йому відмовили з кількох причин.

"Спочатку казали, що ми з дружиною розлучені — цікава відповідь. У Вас неправильно зареєстроване право власності. Останнє, чому мені відмовили —– це те, що мій син, якому зараз 16 років, є співвласником 40% будинку і земельної ділянки. І на підставі цього, ми вам відмовляємо", — розповів Артем Запотоцький.

Лучанин за власні гроші встановив 8 сонячних панелей, але меншої потужності, інвертор та акумулятор. Господар прогнозує, що тарифи на електроенергію й надалі зростатимуть. Влітку у комунальних рахунках оплачує за електрику майже 800 гривень щомісяця. Тож, говорить, намагатиметься економити, аби не перевищити 500 гривень.

Лучанин за власні гроші встановив 8 сонячних панелей, але меншої потужності, інвертор та акумулятор. Господар прогнозує, що тарифи на електроенергію й надалі зростатимуть. Влітку у комунальних рахунках оплачує за електрику майже 800 гривень щомісяця. Тож, говорить, намагатиметься економити, аби не перевищити 500 гривень.
Кредит на енергообладнання: скільки волинян його отримали і як це зробити

Держпрограма розрахована лише на власників приватних
домогосподарств, які можуть звернутися із відповідними документами до банку. Для цього потрібні: паспорт, ІПН, довідка про доходи, свідоцтво про шлюб, довідка про несудимість, документальне підтвердження права власності на об’єкт нерухомості, рахунок-фактура на обладнання, яке планується придбати.

Як додав керівника регіонального управління філії Ощадбанку, після подачі документів банк вивчає кредитну історію позичальника і його фінансові можливості. Якщо зауважень немає — документи передають у Фонд розвитку підприємництва.

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Теги: волинянин, сонячні панелі, кредити
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