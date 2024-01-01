Кредит на енергообладнання: скільки волинян його отримали і як це зробити





Про це Андрій Ткачук.



Умови участі у держпрограмі і обмеження



Програма реалізується урядом України спільно з Фондом розвитку підприємництва. Зі слів Андрія Ткачука, вона спрямована на забезпечення населення електроенергією, а не на продаж за "зеленим" тарифом.



"Найперше обмеження, яке існує, це до житлової площі. Це не більше 250 кв. м, друге — потужність установки. Йдеться про сонячні батареї чи інші установки, це не має перевищувати 10 кВт. Це певним чином обмежує. Тому що наші громадяни хочуть мати більшу потужність і надлишок продавати", — говорить посадовець.



Учасником програми можуть бути офіційно працевлаштовані люди, пенсіонери, фізичні особи-підприємці, віком від 21 до 65 років. Товаром може бути гібридна система електропостачання (сонячні батареї або вітрова установка, інвертор, система зберігання накопиченої електроенергії, акумуляторні батареї, а також послуги з монтажу цієї системи).



Зі слів Андрія Ткачука, від початку впровадження програми майже 500 волинян отримали відмову у можливості скористатися держпрограмою.



Хто не може скористатися програмою — досвід волинянина



Серед волинян, які не змогли взяти кредит у банку під 0% на встановлення сонячних панелей для власних потреб — лучанин Артем Запотоцький. Чоловік каже: усе розрахував і хотів отримати кредит на 10 років. Йому відмовили з кількох причин.



"Спочатку казали, що ми з дружиною розлучені — цікава відповідь. У Вас неправильно зареєстроване право власності. Останнє, чому мені відмовили —– це те, що мій син, якому зараз 16 років, є співвласником 40% будинку і земельної ділянки. І на підставі цього, ми вам відмовляємо", — розповів Артем Запотоцький.



Лучанин за власні гроші встановив 8 сонячних панелей, але меншої потужності, інвертор та акумулятор. Господар прогнозує, що тарифи на електроенергію й надалі зростатимуть. Влітку у комунальних рахунках оплачує за електрику майже 800 гривень щомісяця. Тож, говорить, намагатиметься економити, аби не перевищити 500 гривень.



Лучанин за власні гроші встановив 8 сонячних панелей, але меншої потужності, інвертор та акумулятор. Господар прогнозує, що тарифи на електроенергію й надалі зростатимуть. Влітку у комунальних рахунках оплачує за електрику майже 800 гривень щомісяця. Тож, говорить, намагатиметься економити, аби не перевищити 500 гривень.



Держпрограма розрахована лише на власників приватних

домогосподарств, які можуть звернутися із відповідними документами до банку. Для цього потрібні: паспорт, ІПН, довідка про доходи, свідоцтво про шлюб, довідка про несудимість, документальне підтвердження права власності на об’єкт нерухомості, рахунок-фактура на обладнання, яке планується придбати.



Як додав керівника регіонального управління філії Ощадбанку, після подачі документів банк вивчає кредитну історію позичальника і його фінансові можливості. Якщо зауважень немає — документи передають у Фонд розвитку підприємництва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з липня 2024 року запрацювала державна програма з кредитування на придбання енергообладнання. Наразі 200 волинян подали заявки, аби взяти кредит під 0% у банках на придбання та встановлення генеруючих установок на альтернативних джерелах енергії.Про це Суспільному розповів заступник начальника обласного департаменту економічного розвиткуПрограма реалізується урядом України спільно з Фондом розвитку підприємництва. Зі слів Андрія Ткачука, вона спрямована на забезпечення населення електроенергією, а не на продаж за "зеленим" тарифом."Найперше обмеження, яке існує, це до житлової площі. Це не більше 250 кв. м, друге — потужність установки. Йдеться про сонячні батареї чи інші установки, це не має перевищувати 10 кВт. Це певним чином обмежує. Тому що наші громадяни хочуть мати більшу потужність і надлишок продавати", — говорить посадовець.Учасником програми можуть бути офіційно працевлаштовані люди, пенсіонери, фізичні особи-підприємці, віком від 21 до 65 років. Товаром може бути гібридна система електропостачання (сонячні батареї або вітрова установка, інвертор, система зберігання накопиченої електроенергії, акумуляторні батареї, а також послуги з монтажу цієї системи).Зі слів Андрія Ткачука, від початку впровадження програми майже 500 волинян отримали відмову у можливості скористатися держпрограмою.Серед волинян, які не змогли взяти кредит у банку під 0% на встановлення сонячних панелей для власних потреб — лучанин Артем Запотоцький. Чоловік каже: усе розрахував і хотів отримати кредит на 10 років. Йому відмовили з кількох причин."Спочатку казали, що ми з дружиною розлучені — цікава відповідь. У Вас неправильно зареєстроване право власності. Останнє, чому мені відмовили —– це те, що мій син, якому зараз 16 років, є співвласником 40% будинку і земельної ділянки. І на підставі цього, ми вам відмовляємо", — розповів Артем Запотоцький.Лучанин за власні гроші встановив 8 сонячних панелей, але меншої потужності, інвертор та акумулятор. Господар прогнозує, що тарифи на електроенергію й надалі зростатимуть. Влітку у комунальних рахунках оплачує за електрику майже 800 гривень щомісяця. Тож, говорить, намагатиметься економити, аби не перевищити 500 гривень.Лучанин за власні гроші встановив 8 сонячних панелей, але меншої потужності, інвертор та акумулятор. Господар прогнозує, що тарифи на електроенергію й надалі зростатимуть. Влітку у комунальних рахунках оплачує за електрику майже 800 гривень щомісяця. Тож, говорить, намагатиметься економити, аби не перевищити 500 гривень.Держпрограма розрахована лише на власників приватнихдомогосподарств, які можуть звернутися із відповідними документами до банку. Для цього потрібні: паспорт, ІПН, довідка про доходи, свідоцтво про шлюб, довідка про несудимість, документальне підтвердження права власності на об’єкт нерухомості, рахунок-фактура на обладнання, яке планується придбати.Як додав керівника регіонального управління філії Ощадбанку, після подачі документів банк вивчає кредитну історію позичальника і його фінансові можливості. Якщо зауважень немає — документи передають у Фонд розвитку підприємництва.

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