Будинок на електриці: як підготувалася до можливого блекауту сім’я з Волині

Олексій Савчук з дружиною два роки живуть у приватному будинку, в якому немає газу.



Усе в оселі — на електриці, розповів



За словами чоловіка, у будинку встановлений електрокотел та бойлер. Щоб заощадити електроенергію, ці прилади вмикають на ніч.



"Потужність електрокотла на сьогодні 12 кіловатів, нам його вистачає повністю, — говорить Олексій Савчук. — А бойлер 2,5 кіловата на 100 літрів. Ми люди економні, бо пенсіонери".



До планових вимкнень електроенергії подружжя підготувалося. На терасі встановили газову плиту з балоном, яку придбали для приготування їжі.



"Поставили газову плитку, балон і як немає світла — можна собі їсти зварити. Загородили тут. Внуки приїжджають, кажуть: бабуся, то в тебе тут літня кухня", — каже дружина Світлана Савчук.



Як розповідає господар, в родині розглядали різні варіанти — і на випадок блекауту, і на випадок планових відключень електроенергії.



"В нас є два балони: один підключений до плитки, другий заповнений на випадок, що перший закінчується. І в нас на дачі є такий газовий пристрій, що горить газ і повітрям дує. Це такий дуйчик, який можна ставити й грітися. Але в нас ще не було такої потреби", — говорить Олексій Савчук.



"Як то кажуть українці: аби нас не били, не зачіпали, то ми пристосуємося до всього, вийдемо з будь-якого положення", — додає дружина Світлана.



Зі слів мешканця Гіркої Полонки, в літній період за місяць в середньому сім’я використовує орієнтовно 250 кВт, взимку — до півтори тисячі кіловатів електроенергії. Це — майже 3 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканець Гіркої Полонки Луцького районуз дружиною два роки живуть у приватному будинку, в якому немає газу.Усе в оселі — на електриці, розповів Суспільному волинянин: "Кавомашина, чайник, мікрохвильовка, поверхня, витяжка: усе на світлі".За словами чоловіка, у будинку встановлений електрокотел та бойлер. Щоб заощадити електроенергію, ці прилади вмикають на ніч."Потужність електрокотла на сьогодні 12 кіловатів, нам його вистачає повністю, — говорить Олексій Савчук. — А бойлер 2,5 кіловата на 100 літрів. Ми люди економні, бо пенсіонери".До планових вимкнень електроенергії подружжя підготувалося. На терасі встановили газову плиту з балоном, яку придбали для приготування їжі."Поставили газову плитку, балон і як немає світла — можна собі їсти зварити. Загородили тут. Внуки приїжджають, кажуть: бабуся, то в тебе тут літня кухня", — каже дружинаЯк розповідає господар, в родині розглядали різні варіанти — і на випадок блекауту, і на випадок планових відключень електроенергії."В нас є два балони: один підключений до плитки, другий заповнений на випадок, що перший закінчується. І в нас на дачі є такий газовий пристрій, що горить газ і повітрям дує. Це такий дуйчик, який можна ставити й грітися. Але в нас ще не було такої потреби", — говорить Олексій Савчук."Як то кажуть українці: аби нас не били, не зачіпали, то ми пристосуємося до всього, вийдемо з будь-якого положення", — додає дружина Світлана.Зі слів мешканця Гіркої Полонки, в літній період за місяць в середньому сім’я використовує орієнтовно 250 кВт, взимку — до півтори тисячі кіловатів електроенергії. Це — майже 3 тисячі гривень.

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