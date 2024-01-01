Будинок на електриці: як підготувалася до можливого блекауту сім’я з Волині

Будинок на електриці: як підготувалася до можливого блекауту сім’я з Волині
Мешканець Гіркої Полонки Луцького району Олексій Савчук з дружиною два роки живуть у приватному будинку, в якому немає газу.

Усе в оселі — на електриці, розповів Суспільному волинянин: "Кавомашина, чайник, мікрохвильовка, поверхня, витяжка: усе на світлі".

За словами чоловіка, у будинку встановлений електрокотел та бойлер. Щоб заощадити електроенергію, ці прилади вмикають на ніч.

"Потужність електрокотла на сьогодні 12 кіловатів, нам його вистачає повністю, — говорить Олексій Савчук. — А бойлер 2,5 кіловата на 100 літрів. Ми люди економні, бо пенсіонери".

До планових вимкнень електроенергії подружжя підготувалося. На терасі встановили газову плиту з балоном, яку придбали для приготування їжі.

"Поставили газову плитку, балон і як немає світла — можна собі їсти зварити. Загородили тут. Внуки приїжджають, кажуть: бабуся, то в тебе тут літня кухня", — каже дружина Світлана Савчук.

Як розповідає господар, в родині розглядали різні варіанти — і на випадок блекауту, і на випадок планових відключень електроенергії.

"В нас є два балони: один підключений до плитки, другий заповнений на випадок, що перший закінчується. І в нас на дачі є такий газовий пристрій, що горить газ і повітрям дує. Це такий дуйчик, який можна ставити й грітися. Але в нас ще не було такої потреби", — говорить Олексій Савчук.

"Як то кажуть українці: аби нас не били, не зачіпали, то ми пристосуємося до всього, вийдемо з будь-якого положення", — додає дружина Світлана.

Зі слів мешканця Гіркої Полонки, в літній період за місяць в середньому сім’я використовує орієнтовно 250 кВт, взимку — до півтори тисячі кіловатів електроенергії. Це — майже 3 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, дім
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кредит на енергообладнання: скільки волинян його отримали і як це зробити
Сьогодні, 09:52
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 14 жовтня
Сьогодні, 09:08
Будинок на електриці: як підготувалася до можливого блекауту сім’я з Волині
Сьогодні, 08:20
У Шацькій громаді на Волині хочуть відновити урочище Гряда
Сьогодні, 07:15
У селищі на Волині за майже 7 мільйонів оновлять їдальню ліцею
Сьогодні, 05:11
Схожі новини
Чи вимикатимуть на Волині світло 14 жовтня: подробиці Чи вимикатимуть на Волині світло 14 жовтня: подробиці
13 жовтень, 21:15
Відключення світла на Волині 12 жовтня: повідомили, чи повернуть графіки обмежень Відключення світла на Волині 12 жовтня: повідомили, чи повернуть графіки обмежень
11 жовтень, 21:15
Відключення світла на Волині 10 жовтня: чи діятимуть графіки Відключення світла на Волині 10 жовтня: чи діятимуть графіки
09 жовтень, 21:15
Чи відключатимуть світло на Волині 8 жовтня Чи відключатимуть світло на Волині 8 жовтня
07 жовтень, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кредит на енергообладнання: скільки волинян його отримали і як це зробити
Сьогодні, 09:52
 0
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 14 жовтня
Сьогодні, 09:08
 0
Будинок на електриці: як підготувалася до можливого блекауту сім’я з Волині
Сьогодні, 08:20
 0
У Шацькій громаді на Волині хочуть відновити урочище Гряда
Сьогодні, 07:15
 0
У селищі на Волині за майже 7 мільйонів оновлять їдальню ліцею
Сьогодні, 05:11
 0
Медіа
відео
1/8