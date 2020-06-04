У селищі на Волині за майже 7 мільйонів оновлять їдальню ліцею





Тендер на роботи на сайті prozorro.gov.ua оголосив відділ освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради. Пропозиції учасників приймають до 25 жовтня, повідомляють



Очікувана вартість капітального ремонту харчоблоку становить 6,872 мільйона гривень.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, працівників відповідної кваліфікації, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт, фінансової спроможності.



Ремонт харчоблоку ліцею №1 імені Героя України Андрія Снітка в Маневичах мають завершити до 24 грудня цього року.



Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Маневичі Камінь-Каширського району на Волині запланували капітальний ремонт харчоблоку ліцею №1 імені Героя України Андрія Снітка, що на вулиці Соборності, 6.Тендер на роботи на сайті prozorro.gov.ua оголосив відділ освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради. Пропозиції учасників приймають до 25 жовтня, повідомляють Волинські новини Очікувана вартість капітального ремонту харчоблоку становить 6,872 мільйона гривень.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, працівників відповідної кваліфікації, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт, фінансової спроможності.Ремонт харчоблоку ліцею №1 імені Героя України Андрія Снітка в Маневичах мають завершити до 24 грудня цього року.Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.

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