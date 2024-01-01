Яким буде курс долара до кінця року і до чого готуватися українцям





Аналітик Андрій Шевчишин у коментарі "Фокусу"



Експерт погодився з тим, що Нацбанк веде досить зважену політику і намагається контролювати коливання курсу для того, щоби стримати інфляційні очікування, хоча і великими зусиллями.



"Наразі клієнти банків (йдеться про операції на міжбанку) стабільно майже на 51 млн доларів більше купують, ніж продають. І якщо ми не закумулюємо населення і бізнес, то вийдемо на 90-100 млн на день. Це попит на валюту, який ми маємо. Нацбанк зараз тримає ринок. Він витрачає понад 3 млрд доларів на місяць на інтервенції, щоби збити цей попит. Наразі ми перебуваємо у керованому коридорі, вихід з якого відкриє шлях до курсу 42,7 грн/дол в зону 42-43 грн/дол, де ми будемо перебувати, можливо, до кінця року", — зазначив експерт.



Директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін надав прогноз щодо курсу долара і на 2025 рік.



"Поки для гривні зберігається перспектива подальшої девальвації. На наступний рік базовий сценарій передбачає, що вартість долара підскочить до рівня 45 грн/дол. Тим не менш, на горизонті двох-трьох місяців Нацбанк може продовжувати контролювати ситуацію на міжбанківському ринку і залишити курс у коридорі 41 – 43 грн/дол", — розповів Чурін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від липня 2024 року курс гривні достатньо стабільно тримається в коридорі 41-41,5 грн за долар. Однак, останніми тижнями цей коридор звужується до 41,2 грн/дол.Аналітику коментарі "Фокусу" розповів , що очікувати далі.Експерт погодився з тим, що Нацбанк веде досить зважену політику і намагається контролювати коливання курсу для того, щоби стримати інфляційні очікування, хоча і великими зусиллями."Наразі клієнти банків (йдеться про операції на міжбанку) стабільно майже на 51 млн доларів більше купують, ніж продають. І якщо ми не закумулюємо населення і бізнес, то вийдемо на 90-100 млн на день. Це попит на валюту, який ми маємо. Нацбанк зараз тримає ринок. Він витрачає понад 3 млрд доларів на місяць на інтервенції, щоби збити цей попит. Наразі ми перебуваємо у керованому коридорі, вихід з якого відкриє шлях до курсу 42,7 грн/дол в зону 42-43 грн/дол, де ми будемо перебувати, можливо, до кінця року", — зазначив експерт.Директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін надав прогноз щодо курсу долара і на 2025 рік."Поки для гривні зберігається перспектива подальшої девальвації. На наступний рік базовий сценарій передбачає, що вартість долара підскочить до рівня 45 грн/дол. Тим не менш, на горизонті двох-трьох місяців Нацбанк може продовжувати контролювати ситуацію на міжбанківському ринку і залишити курс у коридорі 41 – 43 грн/дол", — розповів Чурін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію