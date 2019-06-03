У Шацькій громаді на Волині хочуть відновити урочище Гряда





Про це у коментарі Богдан Тимошук. З його слів, з цією метою в Шацьку громаду відвідали архітектори-урбаністи з різних країн, зокрема з Бельгії, Польщі та США.



"Територія Гряди на сьогодні — занепала. Кілька років тому в громаді оновили центральну набережну Світязя. Тепер туди їде турист, бо там покращена інфраструктура. На Гряду туристи не їдуть. Тому ми зацікавлені відродити її, щоб розвантажити набережну Світязя", — каже Богдан Тимошук.



Як розповів посадовець, під час зустрічі з міжнародними архітекторами Шацька селищна рада обговорила концепцію відродження зон відпочинку урочища Гряда. Представників Шацької селищної ради також запросили у листопаді до Бельгії, щоб поділитися власним досвідом оновлення таких рекреаційних зон.



"Уже на місці архітектори запропонували кілька ідей, які можуть відродити урочище Гряда, дати йому нове дихання та сприяти розвитку туризму в громаді", — говорить Богдан Тимошук.



З його слів, поки рано говорити про якісь терміни початку робіт на Гряді. Спершу у громаді мають провести дослідження про майбутні локації на цій території. Лише тоді буде виготовлятися проєктно-кошторисна документація, залучатимуться кошти з місцевого бюджету і пошук інвесторів для майбутніх робіт на урочищі, додав секретар Шацької селищної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацькій громаді на Волині планують відновити урочище Гряда. До відродження цієї території будуть залучені міжнародні архітектори.Про це у коментарі Суспільному розповів секретар Шацької селищної ради. З його слів, з цією метою в Шацьку громаду відвідали архітектори-урбаністи з різних країн, зокрема з Бельгії, Польщі та США."Територія Гряди на сьогодні — занепала. Кілька років тому в громаді оновили центральну набережну Світязя. Тепер туди їде турист, бо там покращена інфраструктура. На Гряду туристи не їдуть. Тому ми зацікавлені відродити її, щоб розвантажити набережну Світязя", — каже Богдан Тимошук.Як розповів посадовець, під час зустрічі з міжнародними архітекторами Шацька селищна рада обговорила концепцію відродження зон відпочинку урочища Гряда. Представників Шацької селищної ради також запросили у листопаді до Бельгії, щоб поділитися власним досвідом оновлення таких рекреаційних зон."Уже на місці архітектори запропонували кілька ідей, які можуть відродити урочище Гряда, дати йому нове дихання та сприяти розвитку туризму в громаді", — говорить Богдан Тимошук.З його слів, поки рано говорити про якісь терміни початку робіт на Гряді. Спершу у громаді мають провести дослідження про майбутні локації на цій території. Лише тоді буде виготовлятися проєктно-кошторисна документація, залучатимуться кошти з місцевого бюджету і пошук інвесторів для майбутніх робіт на урочищі, додав секретар Шацької селищної ради.

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